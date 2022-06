Prêmios avaliados em R$ 580 mil foram sorteados no domingo (12), Dia dos Namorados

publicado em 13/06/2022

Um votuporanguense ganhou um prêmio avaliado em mais de R$ 580 mil neste final de semana (Foto: Divulgação/ilustrativa

Da redação

Um morador de Votuporanga ganhou um motivo a mais para comemorar o Dia dos Namorados no domingo (12). É que o sortudo faturou uma casa mobiliada com um carro na garagem, avaliados em mais de R$ 580 mil, no sorteio do SaúdeCap desta semana.

O contemplado foi Benedito de Paulo Pinheiro, que é morador do Parque das Nações. Ele comprou a cartela premiada no ponto de venda do Supermercado Amigão, do bairro Pozzobon. Para receber o prêmio o votuporanguense terá que comparecer na sede da empresa organizadora dos sorteios, que fica em São José do Rio Preto.

Benedito, porém, não foi o único votuporanguense contemplado. Além dele, João G. Garcia, da Vila América, está entre os três contemplados com um prêmio de R$ 20 mil, e Sebastião Antonio da Silva, do bairro São Judas Tadeu, faturou sozinho um dos “Giros da Sorte” e vai levar para casa o total de R$ 5 mil.

Ainda na Comarca, uma moradora de Valentim Gentil também foi contemplada com um “Giro da Sorte”, de R$ 5 mil. Confira a lista completa de ganhadores.

1º Prêmio - 1 MOTO ELÉTRICA MOBY SCOOTER (R$ 10 mil)

Nome: JOSÉ ROBERTO DE ASSIS

Bairro: SANTA CRUZ

Cidade: MIRASSOL

2º Prêmio – R$ 20 mil em dinheiro

1 - Nome: JOÃO G. GARCIA

Bairro: VILA AMERICA

Cidade: VOTUPORANGA

2 - Nome: CARLOS EDUARDO PESTANA

Bairro: Jardim Paraiso

Cidade: Fernandópolis

3 - Nome: Alex Elias Gomes

Bairro: Residencial Regissol I

Cidade: MIRASSOL

3º Prêmio – R$ 30 mil em dinheiro

Nome: ANA CAROLINA DE SOUZA LACERDA

Bairro: Bartolo Rossafa

Cidade: Santa Fe do Sul

4º Prêmio - CASA MOBILIADA + 1 HYUNDAI HB20 FLEX 0KM (R$ 580 mil)

Nome: BENEDITO DE PAULO PINHEIRO

Bairro: PARQUE DAS NAÇÕES

Cidade: VOTUPORANGA

Ponto de Venda: SUPERMERCADO AMIGÃO POZZOBON

Giro da Sorte - 30 PRÊMIOS DE R$ 5.000,00 (cada)

1 - Nome: DIRCEU ROMIO

Bairro: BELA VISTA

Cidade: Ilha Solteira

2 - Nome: SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA

Bairro: JARDIM BELA VISTA

Cidade: ITAJOBI

Ponto de Venda: PADARIA 2 IRMÕES

3 - Nome: OSVALDECIR APARECIDO DOS SANTOS

Bairro: ELDORADO

Cidade: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

4 - Nome: NIVALDO BRIONIS

Bairro: SÍTIO SÃO JOSÉ

Cidade: POTIRENDABA

Ponto de Venda: BAR VENDA NOVA

5 - Nome: TEREZINHA ORNELAS CONDE

Bairro: CENTRO

Cidade: VALENTIM GENTIL

Ponto de Venda: THIFE VARIEDADES

6 - Nome: CARLOS RIBEIRO DA FONSECA

Bairro: JARDIM HORTÊNCIAS

Cidade: POTIRENDABA

Ponto de Venda: BAR VÔ LÉO

7 - Nome: EVALDO JOEL ROSSI

Bairro: AGUDO ROMÃO II

Cidade: CATANDUVA

Ponto de Venda: ROSSI FRIOS

8 - Nome: MARCELO FREDERISI

Bairro: CENTRO

Cidade: ITAPUI

Ponto de Venda: MERCEARIA DO MARQUINHO

9 - Nome: ERICA APARECIDA ZILI

Bairro: Jardim Joao Paulo II

Cidade: São Jose DO RIO PRETO

10 - Nome: JUNIO CESAR

Bairro: PARQUE DA LIBERDADE II

Cidade: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Ponto de Venda: BANCA DA LOIRA

11 - Nome: DENER LEONARDO DE SOUZA

Bairro: SÃO JOSÉ II

Cidade: NEVES PAULISTA

Data do Sorteio: 12/06/2022

12 - Nome: DANIELA GONÇALVES TAÚ

Bairro: JARDIM AMELIA DIONISIO

Cidade: OLIMPIA

13 - Nome: MAGALI PEREIRA

Bairro: JARDIM SÃO JOSÉ

Cidade: NOVO HORIZONTE

Data do Sorteio: 12/06/2022

14 - Nome: FATIMA APARECIDA DA SILVA

Bairro: JOÃO JOSÉ DIAS

Cidade: PALMEIRA D´OESTE

15 - Nome: FLAVIO CAETANO RONDINI

Bairro: CENTRO

Cidade: MIRASSOL

16 - Nome: THAIS CRISTINA LUIZ

Bairro: SÃO FRANCISCO

Cidade: MIRASSOL

17 - Nome: VANDERLEI DIAS

Bairro: PORTAL PAINEIRAS

Cidade: AURIFLAMA

18 - Nome: ADNOEL EUFROSINO DA SILVA

Bairro: NOSSA SENHORA APARECIDA

Cidade: MIRASSOL

Ponto de Venda: BAR DO ALEXANDRE

19 - Nome: CARLA ROBERTA FERREIRA

Bairro: FORTELEZE

Cidade: TANABI

20 - Nome: ROSA MARLENI PELAES

Bairro: Monte Alto

Cidade: Guapiacu

21 - Nome: GUSTAVO LEOPOLDINO DOS SANTOS SILVA

Bairro: FRATERNIDADE I

Cidade: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Ponto de Venda: GUGA SERV FESTA

Data do Sorteio: 12/06/2022

22 - Nome: GILMAR FERREIRA SANTOS

Bairro: CENTRO

Cidade: TANABI

Ponto de Venda: GIL SALGADOS

23 - Nome: ITAMIR DONIZETTI LOPES

Bairro: COAB III

Cidade: MIRASSOL

24 - Nome: NELSON FRANCISCO FERREIRA

Bairro: CENTRO

Cidade: BURITAMA

25 - Nome: JOSÉ CARLOS GONÇALVES JARDIM

Bairro: RESIDENCIAL SILVEIRA

Cidade: JALES

26 - Nome: ROSANGELA CRISTINA ZAMONER DA SILVA

Bairro: CENTRO

Cidade: POLONI

27 - Nome: MANOEL MESSIAS ALVES

Bairro: BRASILANDIA

Cidade: FERNANDOPOLIS

28 - Nome: SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA

Bairro: SÃO JUDAS TADEU

Cidade: VOTUPORANGA

29 - Nome: ALVINO TAVARES DOS SANTOS

Bairro: MACHADO

Cidade: TANABI

Ponto de Venda: SUPERMERCADO PROENÇA

30 - Nome: AIRTON MARTINS

Bairro: ALTO RIO PRETO