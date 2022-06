A campanha tem intuito de orientar a sociedade sobre a necessidade de se fazer o teste do pezinho

publicado em 11/06/2022

O deputado federal General Peternelli declarou seu apoio à campanha Junho Lilás, que defende a importância do Teste do Pezinho (Foto: Redes sociais)

Da redação

Junho é considerado o mês de conscientização sobre a importância do teste do pezinho, que detecta precocemente possíveis doenças genéticas, metabólicas, endócrinas e infecciosas, em recém-nascidos. Autor da lei que ampliou, na rede pública, as doenças que devem ser pesquisadas pelo exame, o deputado federal General Peternelli (União Brasil) utilizou suas redes sociais para defender a campanha “Junho Lilás”, encabeçada pelo Instituto Jô Clemente, antiga Apae de São Paulo.

A campanha tem intuito de orientar a sociedade sobre a necessidade de se fazer o teste do pezinho e de expandir a todos os bebês brasileiros o acesso ao teste ampliado para o diagnóstico precoce de dezenas de doenças graves e raras, que demandam intervenções clínicas, emergenciais e tratamentos específicos. Peternelli abraçou a causa e declarou seu apoio ao trabalho desenvolvido.

“O teste do pezinho é fundamental para todos os brasileiros. Ele é realizado entre 48 horas e cinco dias do nascimento e, se detectado algum problema, é feito um contato com a família e vai realizar novos testes para apresentar um diagnóstico mais preciso. É isso que faz o Instituto Jô Clemente, com qualidade e eficiência”, disse o deputado.

O teste do pezinho, obrigatoriamente, deve ser oferecido a todas as crianças nascidas no Brasil pelo SUS. A Lei de autoria de Peternelli, sancionada em 26 de maio de 2021 pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), ampliou para 53 a lista de doenças a serem investigadas no teste do pezinho feito pela rede pública em todo o país.