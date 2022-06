Um café da manhã será servido a convidados e clientes na nova unidade, que fica anexa ao Ville Hotel Gramadão, na Av. José Marão Filho

publicado em 10/06/2022

Novas instalações da Fiat Caminho de Votuporanga serão inauguradas na manhã de hoje durante um café da manhã (Foto: A Cidade)

Da redação

O Grupo Caminho, empresa multimarcas de Araçatuba que possui revendas de automóveis em pelo menos nove cidades de São Paulo e assumiu recentemente a revenda Fiat em Votuporanga, inaugura nesta sexta-feira (10) as novas instalações da concessionária no município. A nova unidade, que fica anexa ao Ville Hotel Gramadão, na Av. José Marão Filho, será apresentada a convidados e clientes durante um café da manhã que será servido a partir das 8h.

De acordo com o gerente da Fiat Caminho de Votuporanga, Enrico Betine de Faria, o encontro contará com a presença dos executivos do Grupo Caminho e também de autoridades locais.

“O Grupo Caminho tem mais de 20 anos de mercado e possui 12 concessionárias de várias marcas espalhadas pelo Estado e chega a Votuporanga com a proposta de trazer a experiência e o atendimento especializado que o Grupo oferece na vende de veículos a tantos anos”, disse.

Grupo Caminho

O Grupo Caminho foi fundado em Araçatuba no ano de 2001, iniciando suas operações com as concessionárias Ford Caminhões e Ford Automóveis.