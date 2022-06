Obra ligará a rua Vitório Albarelo e a vicinal Nelson Bolotário, que dá acesso ao município de Valentim Gentil

publicado em 18/06/2022

O governador Rodrigo Garcia (PSDB), anunciou ontem à noite a autorização da construção do viaduto sobre a Péricles Belini (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Uma reivindicação já antiga dos moradores dos bairros Paineiras I, Monte Verde e adjacentes, enfim, receberá uma atenção e uma solução. Isso porque durante o evento de inauguração e anúncios para Votuporanga, no início da noite de ontem, o governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), revelou o projeto de construção do pontilhão sobre a rodovia Péricles Belini, que ligará a rua Vitório Albarelo e a vicinal Nelson Bolotário, que dá acesso ao município de Valentim Gentil.

Devem ser investidos cerca de R$ 16 milhões para a realização do viaduto, imaginado e planejado desde o governo do ex-prefeito de Votuporanga Júnior Marão. A ponte terá cerca de 130 metros e formato curvo, preservando a região. O projeto básico da obra está pronto. Agora será feito o projeto executivo.

“Autorizamos o novo viaduto sobre a Péricles Belini, que vai ligar a cidade de Votuporanga com alguns bairros e também facilitando a ligação com Valentim Gentil. Essa obra está autorizada, o DER vai fazer a licitação da obra para que até o fim do ano a gente possa facilitar a fluidez desses bairros e também da ligação com Valentim Gentil. Então boas notícias nesta sexta-feira para Votuporanga”, disse o governador Rodrigo.

A expectativa, segundo o deputado estadual e presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), Carlão Pignatari (PSDB), é de que a publicação da licitação seja realizada ainda nesse mês.

“Vamos tentar fazer que licite esse mês ainda a obra de quase R$16 milhões, mas que com certeza é uma ponte de 131 mil metros e torta, para que passe área de preservação e vai até o começo da rodovia de Valentim Gentil, vai ser uma nova entrada para a cidade, que está precisando”, disse o deputado.