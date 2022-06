Além de entregar a 1ª unidade para atendimento público de animais do Estado, Rodrigo Garcia inaugurou uma Areninha e liberou investimentos

publicado em 18/06/2022

O governador Rodrigo Garcia inaugurou ontem em Votuporanga a primeira Clínica do programa Meu Pet do Estado de SP (Foto: A Cidade)

Da redação

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), realizou na noite de sexta-feira (17) a entrega da primeira Clínica Pet do Estado, que oferecerá atendimento gratuito para animais de pequeno porte, e inaugurou a primeira das cinco Areninhas que estão em implantação em Votuporanga. Além das duas obras, Garcia anunciou a liberação de mais de R$ 27 milhões em investimentos na cidade, ao lado do prefeito Jorge Seba (PSDB), do presidente da Alesp, Carlão Pignatari (PSDB) e outras autoridades.

A cerimônia de inauguração ocorreu no estacionamento da nova clínica. Dezenas de prefeitos da região, vereadores e lideranças participaram, tendo em vista que a unidade oferecerá atendimento local e regional. Além de Carlão, que foi quem intermediou a conquista, também participaram do evento os deputados Itamar Borges (estadual), Geninho Zuliani e Fausto Pinato (federais).

“Quero fazer um agradecimento especial ao nosso novo governador Rodrigo Garcia por realizar mais esse sonho para Votuporanga, que é a primeira clínica veterinária do Estado de São Paulo. Não tenho dúvidas de que esse novo equipamento vai fazer a diferença na saúde pública da nossa cidade, garantindo atendimento de qualidade aos nossos animais. Parabéns governador e parabéns a todos envolvidos em mais uma realização para Votuporanga”, disse Carlão Pignatari, ressaltando o trabalho do chefe do Executivo para os investimentos no Estado.

A clínica, destinada ao atendimento de animais para consultas, tratamentos clínicos e cirurgias de pequeno porte, fica na avenida Prefeito Mário Pozzobon, em frente à Arena Plínio Marin. Ela foi construída pelo governo paulista e será administrada pela Prefeitura, que já enviou um projeto à Câmara para definir as diretrizes do atendimento.

O espaço conta com aparelho de raio X e ultrassom veterinários, equipamentos de análise laboratorial, mobiliário hospitalar e administrativo, computadores e todos os outros equipamentos necessários para o funcionamento total da clínica, que está em terreno de 3,4 mil metros quadrados.

“Essa é a primeira Clínica do Estado, estamos em obras em mais nove como essa, onde vamos poder realizar consultas, exames, cirurgias e castrações e todo o atendimento necessário e tenho muita honra de estar governador de São Paulo para poder fazer parte da realização de sonhos como esse”, afirmou o governador.



Mais R$ 27 milhões de investimentos

Mas as boas notícias não pararam por aí. Ao discursar, o prefeito Jorge Seba, anfitrião da noite, anunciou a conquista de mais de R$ 27 milhões em obras para Votuporanga. Nesse montante estão inclusos recursos para a construção de um viaduto, para a cobertura de uma área no Centro de Eventos Helder Galera, e também para a construção de uma quadra na Etec de Votuporanga.

“O Carlão sempre diz que eu sou um prefeito chorão em pedir as coisas. E aí nós viemos reivindicando do governador alguns projetos e ele me autorizou a dizer que teremos o viaduto sobre a Péricles Belini, que vai ligar o bairro das Paineiras com a subida da morte e também para incrementarmos o nosso Centro de Eventos, onde vamos fazer a cobertura de um pavilhão, muito obrigado governador. Votuporanga agradece mais uma vez”, disse Seba.

A cobertura a qual Seba se referiu irá abranger uma área de cerca de 6 mil metros quadrados, com um investimento estimado em mais de R$ 8 milhões. Já a quadra poliesportiva na Etec está orçada em R$ 2,5 milhões, de acordo com o governador Rodrigo Garcia.

“A Etec de Votuporanga é uma referência para o ensino técnico na região e agora os alunos terão mais um benefício, que é essa quadra poliesportiva. Isso é fundamental para o bom atendimento dos nossos alunos”, disse o governador.