Glauco será o representante da chapa que terá o apoio da atual diretoria para a eleição deste ano, com previsão para final de junho

publicado em 15/06/2022

Glauco Fernando Ventura da Costa é o indicado da atual diretoria para comandar a Associação Comercial no próximo biênio (Foto: ACV)

Da redaçãoO atual presidente da ACV (Associação Comercial de Votuporanga, Carlos Eduardo Ramalho Matta, anunciou na quarta-feira (14), durante um evento promovido pela instituição, o nome do empresário Glauco Fernando Ventura da Costa, como seu possível sucessor. Glauco será o representante da chapa que terá o apoio da atual diretoria para a eleição deste ano, com previsão para final de junho.Glauco é um jovem empresário, responsável pela Angra Som, e é filho de Sebastião Ventura da Costa Filho, que presidiu a ACV de 2004 a 2005. Como se trata de uma eleição, ainda não é possível cravá-lo como novo presidente, mas, levando em consideração o histórico recente de chapas únicas na disputa, seu nome já é tido como certo.“É com grande alegria que a gente recebe essa oportunidade. A Associação Comercial é uma entidade muito forte, talvez a mais forte do interior de São Paulo e a gente tenta corresponder essa confiança da diretoria, que indicou o nosso nome para gestão. A gente sempre espera acrescentar de alguma forma, onde tentaremos pegar o trabalho muito bem feito pelo Carlinhos e dar continuidade tentando sempre implantar algo novo”, disse o candidato.Mas o evento em si não tinha como objetivo único a apresentação de Glauco. Na verdade, a ACV convocou os associados para anunciar as ofertas e benefícios voltados aos comerciantes e colaboradores, que serão oferecidos pelo Clube de Vantagens da Associação Comercial de Votuporanga. A iniciativa foi como uma nova ferramenta de incentivo ao setor no período de retomada da economia.O Clube de Vantagens reunirá diversos parceiros associados ACV que poderão oferecer descontos e outras facilidades a outros associados e suas equipes. As informações sobre os benefícios serão cadastradas e informadas pela entidade no link“A Associação Comercial de Votuporanga tem, desde sua fundação, a colaboração como pilar das suas atividades. Pensando em cada associado, a fim de promover o acesso a benefícios exclusivos dos mais diversos serviços, a ACV traz em seu Clube de Vantagens oportunidades únicas, com qualidade e muita economia”, destacou o presidente da ACV, Carlos Eduardo Ramalho Matta.O associado poderá oferecer benefícios nas mais diversas áreas: saúde, estética, educação, serviços, comidas e bebidas, esporte e lazer. Por sua vez, a ACV investirá em grande campanha de mídia para divulgar os serviços dos parceiros cadastrados.“Se a sua empresa pode oferecer produtos e serviços com descontos especiais para associados ou você quer aproveitar cada oferta exclusiva para trazer economia para a receita da sua empresa, entre em contato com a ACV agora mesmo”, orienta Matta.Ainda durante o evento, foi destacado o sucesso da primeira edição do ACV Itinerante, realizado no último dia 11 de junho na praça da Concha Acústica com apoio da Unifev e Sebrae-SP. A próxima edição está prevista para o dia 25 de junho, sábado, na Zona Norte, no estacionamento da av. Emílio Arroio Hernandes em frente ao Santander e Móveis Popular.A ação percorrerá, sempre aos sábados, diversos bairros da cidade com oferta de vagas de trabalho, orientações para entrevistas de emprego, produção de currículos, cadastro no Emprega Votu, consulta ao Boa Vista/SCPC e muito mais.