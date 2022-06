Unidade está situada no coração comercial da cidade, nas esquinas da rua Amazonas com a Paraná

publicado em 08/06/2022

A Ultra Popular na cidade atenderá todos os seus clientes em horário especial, de segunda a sábado até as 19h e aos domingos até as 13h

Da redação



Em espaço amplo, moderno, remodelado e ainda mais completo, a Farmácia Ultra Popular reinaugurou a nova Loja 2 em Votuporanga. Situada no coração comercial da cidade, nas esquinas da rua Amazonas com a Paraná, a unidade abriu oficialmente na terça-feira (7) pela manhã em uma cerimônia ecumênica e festiva, que contou com a presença do Padre Gilmar Margoto, amigos, familiares e funcionários da loja.

Os proprietários Wladimir Medeiros e Kelley Cristina comemoram nos primeiros momentos da manhã, a movimentação intensa nos corredores da nova unidade. Isso porque os 100 primeiros clientes que foram até a loja consumir, ganharam um vale-compras de R$ 20 para gastar no setor de perfumaria.