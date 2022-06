No espaço, os convidados terão visão privilegiada do palco, além de ficarem bem próximos dos artistas

publicado em 25/06/2022

Na Área Vip da Expo Show os convidados terão visão privilegiada do palco, além de ficarem bem próximos dos artistas (Foto: Divulgação)

Após o sucesso na venda dos camarotes, a comissão organizadora da Expo Show, atendendo a pedidos, lança neste sábado (25) a venda do lote promocional para a “Área Vip” do evento, que será realizado de 5 a 8 de agosto, em comemoração ao aniversário de Votuporanga. No espaço, os convidados terão visão privilegiada do palco, além de ficarem bem próximos dos artistas.

O lote promocional, que tem convites limitados, terá permanentes para os quatro dias da festa por R$ 220. Já o lote promocional Vip diário será comercializado a partir de hoje por R$ 100 no dia 5 (Fernando & Sorocaba), R$ 120 para o dia 6 (Luan Santana), R$ 80 no dia 7 (Boate Azul com Edson & Hudson junto com Gian & Giovani) e R$ 70 no último dia (César Menotti & Fabiano).

A venda, tanto das permanentes, como dos ingressos individuais, acontece no site da GuichêWeb (www.guicheweb.com.br) ou no escritório oficial da festa, que fica na rua das Américas, 3456 - Galeria do Muffato - Box 12. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 20h e aos sábados das 8h às 15h. As vendas também são feitas por meio do telefone (17) 99718-3781.

Camarotes

As vendas dos camarotes também continuam. Quem busca um local ainda mais privilegiado na festa, os espaços, com vagas para até dez pessoas nos quatro dias, seguem à disposição, porém, é importante correr, pois faltam poucos. Quem já adquiriu o seu camarote também terá a chance de comprar convites extras.

Expo Show

A Expo Show será realizada no Centro de Eventos Helder Galera, de 5 a 8 de agosto. Serão quatro dias de shows de renome nacional, como o cantor Luan Santana, as duplas Fernando & Sorocaba e César Menotti & Fabiano, além do projeto “Boate Azul”, onde Edson e Hudson se apresentam ao lado da dupla Gian & Giovani

Além das atrações musicais, a festa também contará com uma grande praça de alimentação, além parque de diversões (Kid Play Center Park, já confirmado), expositores e boate, de forma que toda a família possa prestigiar.