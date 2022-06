Confira todos os expedientes durante o feriado em Votuporanga

publicado em 15/06/2022

A semana será mais curta para os servidores públicos, mas o comércio só ficará fechado hoje, reabrindo normalmente amanhã (Foto: A Cidade)

Da redação

A semana será mais curta por conta do feriado e hoje, pelo menos para os servidores públicos municipais, estaduais e federais. Isso porque os órgãos públicos encerraram o expediente na quarta-feira (15), às 17h, e só retornam na próxima segunda-feira (20).

Há algumas exceções, no entanto. O Poupatempo, por exemplo, estará fechado hoje, mas reabre amanhã normalmente para o atendimento presencial, mediante agendamento prévio obrigatório.

Os serviços de emergência, como UPA (Unidade de Pronto Atendimento), Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Mini Hospital do Pozzobon funcionam normalmente, assim como a coleta de lixo tanto comum como seletiva. Os Ecotudos também permanecerão abertos das 7h às 19h. No setor de limpeza urbana, aliás, o único serviço que será interrompido será o de varrição, mas apenas no feriado.

A mesma situação será vista no comércio e nos bancos, que fecham apenas no feriado, mas voltam ao expediente normal a partir de sexta-feira. Os clientes que precisarem fazer transações bancárias podem usar os canais eletrônicos e internet banking. Contas de consumo como água, energia e telefone, por exemplo, e carnês com vencimento para hoje poderão ser pagos sem acréscimos de juros no próximo dia útil, que será amanhã. As lotéricas também só fecham nesta quinta-feira (16).

No feriado os supermercados irão funcionar em horário especial. É o caso das unidades do Supermercado Porecatu em Votuporanga, que atenderá das 7h às 19h. Já o Santa Cruz irá ficar aberto das 7h às 12h30 e o Proença das 7h30 às 13h. O Muffato e o Amigão vão funcionar até mais tarde, mantendo as unidades abertas até às 20h.