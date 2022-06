O empresário Glauco Ventura da Costa deve assumir o comando da Associação Comercial apoiado pelos membros da atual diretoria

publicado em 29/06/2022

Com chapa única, o empresário Glauco Ventura da Costa deve assumir o comando da ACV no lugar de Carlinhos Matta (Foto: ACV)

Da redaçãoCom chapa única, a ACV (Associação Comercial de Votuporanga) realiza nesta quinta-feira (30), a partir das 8h30, a assembleia geral para a eleição da nova Diretoria, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal da entidade. Os eleitos atuarão no mandato de julho de 2022 a junho de 2023.A chapa é encabeçada pelo empresário Glauco Fernando Ventura da Costa que colocou seu nome à disposição dos associados, ao lado de outros empresários da cidade. Os nomes dos demais membros da diretoria, no entanto, só serão apresentados durante a assembleia.Na reunião, está previsto para ocorrer: leitura, discussão e votação da ata da assembleia anterior; apresentação, discussão e votação do relatório de contas de resultado do exercício; e eleição da nova Diretoria, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal da entidade. A assembleia será realizada no auditório “Nasser Marão”, localizado na rua Mato Grosso, nº 3549.Glauco é um jovem empresário, responsável pela Angra Som, e é filho de Sebastião Ventura da Costa Filho, que presidiu a ACV de 2004 a 2005.“É com grande alegria que a gente recebe essa oportunidade. A Associação Comercial é uma entidade muito forte, talvez a mais forte do interior de São Paulo e a gente tenta corresponder essa confiança da diretoria, que indicou o nosso nome para gestão. A gente sempre espera acrescentar de alguma forma, onde tentaremos pegar o trabalho muito bem feito pelo Carlinhos e dar continuidade tentando sempre implantar algo novo”, disse Glauco quando anunciado para a disputa.Em outubro deste ano, a Associação Comercial de Votuporanga completa 76 anos de fundação. É uma entidade sem fins lucrativos, nascida da união de empresários que viram no associativismo a melhor maneira de dar força às suas iniciativas, reivindicações e alavancar o comércio do município.Desde sua fundação, em 18 de outubro de 1946, a ACV atua em prol dos interesses do empresariado votuporanguense, fomentando o desenvolvimento da economia da cidade por meio de sua forte representatividade na oferta de serviços de orientação comercial e apoio à administração empresarial.