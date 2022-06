Vereadores aprovaram dez projetos na última sessão antes da paralisação; sessões ordinárias serão retomadas apenas no dia 18

publicado em 29/06/2022

Vereadores aprovaram dez projetos em uma sessão de limpeza da pauta antes do recesso de meio de ano (Foto: Assessoria)

Da redação

A Câmara Municipal de Votuporanga realizou na segunda-feira (27) a última sessão ordinária antes do tradicional recesso de julho, que começa no dia 1º e vai até o próximo dia 18. Antes das “férias” de meio de ano, no entanto, os vereadores limparam a pauta e aprovaram dez projetos.

Dentre as propostas aprovadas, como destacado ontem, está a abertura de um crédito de R$ 5,3 milhões para a construção de uma garagem que irá abrigar os veículos do transporte escolar de Votuporanga. Também foi votado outro crédito, este de R$ 1,4 milhão para a construção de galerias de águas pluviais na avenida Hernani de Mattos Nabuco e manutenção das atividades do departamento técnico da Saev Ambiental.

Ainda na sessão de segunda-feira (27) foram aprovados dois projetos de denominação de ruas na Vila Carvalho. A primeira, de autoria do vereador Osmair Ferrari (PSDB), eterniza o nome de Valdomiro Bento de Oliveira e o segundo, apresentado por Jurandir Benedito da Silva, o Jura (PSB), faz uma homenagem a Francisco de Assis Soares. As famílias dos dois homenageados acompanharam a sessão.

Na mesma linha das homenagens, também foram aprovados dois projetos de decretos legislativos para a concessão de títulos de “Cidadão Votuporanguense”, um para o diretor presidente do Votuprev, Adauto Mariola – de autoria do vereador Daniel David (MDB), e outro para o capitão e ex-comandante da 3ª Cia da Polícia Militar de Votuporanga, André Navarrete – de iniciativa do presidente da Câmara, Serginho da Farmácia (PSDB).

Os vereadores também votaram e aprovaram por unanimidade uma iniciativa da vereadora Jezebel Silva (Podemos), que regulamenta o número de bombeiros civis nos locais onde haja aglomeração de pessoas. Pela lei, bares e restaurantes com público acima de 300 pessoas deverão ter equipes de brigada, compostas por bombeiros civis, sendo de no mínimo dois profissionais para lotação entre 300 e 450 pessoas; quatro entre 450 e mil pessoas e assim sucessivamente.

Caps Infantil

Outro projeto aprovado pela Câmara foi o que autoriza a Prefeitura a efetuar despesas de até R$ 206 mil para a adaptação de uma parte da Casa da Criança, para a instalação do Caps I (Centro de Atenção Psicossocial Infantil), na Avenida República do Líbano.