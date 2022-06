Projeto é um dos primeiros passos para a realização do certame, que visa contratar funcionários para a Prefeitura de Votuporanga

publicado em 25/06/2022

Vereadores irão votar o primeiro passo para a abertura de um concurso, ou seja, os “concurseiros” já podem ir se preparando (Foto: A Cidade)

Da redação

O presidente da Câmara Municipal de Votuporanga, Serginho da Farmácia (PSDB) pautou para a sessão de segunda-feira (27) um projeto de lei de autoria do prefeito Jorge Seba (PSDB), que visa a criação de 135 cargos efetivos na estrutura administrativa da Prefeitura. Se aprovado, esse será um dos primeiros passos para a realização de um concurso público para o preenchimento de diversas vagas em várias secretarias.

A proposta não só cria novos cargos, como também amplia o número de vagas de cargos já existentes, para atender as necessidades de cada área. Além dessas oportunidades, a administração municipal também segue com um levantamento para definir quantas vagas serão abertas em um ou mais futuros concursos públicos.

Os novos cargos, conforme o projeto, suprem a necessidade de atendimento de dispositivos legais, dentre eles, os atendimentos as pessoas com deficiência e dos usuários do serviço público de Saúde. Dentre eles, por exemplo, estão 60 cargos de Técnico em Educação, que são destinados para o acompanhamento de crianças especiais nas escolas municipais.

Ainda na Secretaria da Educação, que recebeu um recorde de novos alunos neste ano, projeto também cria mais 20 cargos de provimento efetivo de Professor de Educação Básica I; seis cargos de Professor de Educação Básica II; oito de Educador Infantil; cinco de Educador Social; e dez de Técnico em Educação.

Já para a Secretaria da Saúde serão criados cinco cargos para Agente Comunitário de Saúde; 15 de Agente Operacional VII e seis de Técnico em Saúde XXIII - Especialidade: Radiologia, para atendimento da demanda de exames radiológicos do Mini Hospital “Fortunata Germano Pozzobon” que recentemente foi equipado com uma sala de diagnósticos por imagens.