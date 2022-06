Legislativo da cidade vizinha tem vagas abertas para pessoas com nível médio e superior em seis cargos diferentes

publicado em 08/06/2022

A Câmara Municipal de Fernandópolis está com seis vagas abertas para cargos de nível médio e superior (Foto: Jornal Cidadão)

Da redação

A Câmara Municipal de Fernandópolis publicou na segunda-feira (6) o edital de abertura de concurso público para preenchimento dos cargos de Motorista, Recepcionista, Oficial Administrativo e Técnico Legislativo (formação nível médio), Analista de Tecnologia da Informação e Analista Jurídico Legislativo (nível superior). O certame é organizado pela Fundação Vunesp.

O concurso destina-se a selecionar candidatos e formar cadastro de reserva para ingresso em cargos efetivos. Os salários variam de R$ 2,3 mil a R$ 5,1 mil, mais auxilio universitário para os cargos de nível médio e auxilio alimentação e plano de assistência médica com coparticipação para todos os cargos.

ítio eletrônico oficial da Câmara Municipal de Fernandópolis e no endereço eletrônico da Fundação Vunesp . O edital completo e seus anexos estão disponíveis no se no endereço eletrônico da

As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio da internet, no site oficial da organizadora. O período de inscrições será das 10 horas do dia 14 de junho de 2022 às 23h59min do dia 18 de julho de 2022.