Sortudo acertou as 15 dezenas do sorteio desta segunda-feira e dividiu o prêmio principal com outro apostador do Mato Grosso

publicado em 14/06/2022

Aposta foi registrada na Klinn Lotérica, que fica na rua Amazonas, centro de Votuporanga (Foto: Google street view)

Da redação

Um apostador de Votuporanga ganhou na noite de segunda-feira (13) R$636 mil ao acertar as 15 dezenas sorteadas no concurso número 2.546 da Lotofácil. O sortudo dividiu o prêmio principal da loteria, de R$1,2 milhão, com outro felizardo da cidade de Cuiabá no Mato Grosso.

A aposta simples do votuporanguense (de R$ 2,50) foi registrada na Klinn Lotérica, que fica na rua Amazonas, centro da cidade. As dezenas sorteadas foram: 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 17, 20, 21, 22, 24 e 25.

O apostador tem o prazo de 90 dias para reclamar o seu prêmio junto à Caixa Econômica Federal.

Sorte

A semana parece ter trazido uma maré de sorte para a cidade. No domingo (12) outro morador de Votuporanga tirou a sorte grande no SaúdeCap e faturou uma casa mobiliada, com um carro 0km na garagem avaliados em mais de R$ 580 mil.