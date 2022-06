Depois de um mês de março com saldo positivo, o número de desempregados voltou a superar o de contratados no município

08/06/2022

Depois de uma leve recuperação na geração de empregos, Votuporanga volta a apresentar saldo negativo (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Depois de Votuporanga registrar, praticamente, o único mês do ano, em março, com saldo positivo na geração de empregos, os números de admitidos voltaram a cair. Pelo menos é o que revela, a última atualização do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) para este mês de março.

De acordo com os dados oficiais do Ministério da Economia, referentes ao mês de abril, Votuporanga gerou 871 empregos ao passo em que o número de desempregados chegou a 929 pessoas. O saldo é negativo, portanto, ficou em 58 pessoas a mais na lista de desempregados.

Neste mês, o setor da indústria continuou no negativo e lidera o ranking de agrupamento econômico com mais demissões, com um saldo de 69 pessoas demitidas a mais do que contratadas. Em seguida surge o setor da construção com -47 e depois o do comércio com -10. Agropecuária aparece no saldo, com -2.