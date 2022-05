A miss Carolina Moreira Sanchez e o mister Thiago Roger Vieira representarão Votuporanga no concurso que acontece em Campinas

publicado em 14/05/2022

Os votuporanguenses Carol Sanchez e Thiago Roger são os representantes do município no “Miss & Mister São Paulo” 2022 (Fotos: Agência Daf Models)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A miss Carolina Moreira Sanchez e o mister Thiago Roger Vieira são os representantes de Votuporanga na etapa estadual do concurso “Miss & Mister São Paulo”, que acontecerá em Campinas do dia 16 a 18 de junho. Caso os modelos do município vençam, eles terão a chance de concorrer ao título de Miss ou Mister Brasil.

Carol Sanchez, como é conhecida, é filha de Carla e Daniel Sanchez e sobrinha do padre Silvio Roberto, estudou na Escola Dinâmica no município e atualmente é empreendedora. Novata no setor da moda e modelismo, a votuporanguense tem procurado se aperfeiçoar e é uma forte concorrente, isso porque se encontrou nesse ramo e tem investido na área.

“Está sendo tudo novo, uma verdadeira experiência nova. Tenho me encontrado muito nas passarelas e como modelo, comecei recentemente e está sendo um momento único, muito gratificante poder representar a cidade em um evento como esse. A expectativa é de trazer esse título para a cidade”, disse ela.

A modelo votuporanguense hoje atua pela Daf Models, de São José do Rio Preto, onde trabalha com a divulgação de diversas marcas. “Confesso que estou um pouco nervosa, meu primeiro momento nesse mundo e é muita coisa que passa na cabeça, mas estou feliz e ansiosa para o que vier”, completou.

Mister

O início da aventura e profissionalização como modelo não foi sozinha. Quem também encarou o desafio foi Thiago Roger Vieira, companheiro de Carol, que trabalha como bancário no município e estudou na Unifev. Thiago é filho de Adalberto Donizete Garcia Vieira e Adriana Gonçalves de Souza.

“Nunca tinha me imaginado como modelo antes. Acabei entrando nesse meio, por meio da minha namorada. Fui com ela fazer uma vista em uma escola de modelo e acharam que eu tinha perfil, com isso acabei fazendo o curso. Foi onde tudo começou”, disse ele.