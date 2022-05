Secretaria Municipal da Fazenda informou que utilizará os recursos para o pagamento de encargos sociais junto ao Votuprev

publicado em 26/05/2022

Pré-Sal rendeu quase R$ 1 milhão para Votuporanga; recursos serão utilizados para o pagamento de encargos sociais junto ao Votuprev (Foto: Agência Petrobras)

Da redação

As prefeituras de todo o Brasil receberam a segunda parcela de repasses do leilão do Pré-Sal. A primeira foi paga no dia 20 de maio e a segunda na terça-feira (24) com repasses feitos pelo Banco do Brasil. Na conta da Prefeitura de Votuporanga foi depositado o montante de R$ 905,3 mil.

O valor corresponde à divisão de parte dos R$ 11,1 bilhões de lucros pelo leilão dos campos de petróleo do Pré-Sal na bacia de Santos. O dinheiro, conforme informou a Secretaria da Fazenda, será utilizado para o pagamento de encargos sociais junto ao Instituto de Previdência (Votuprev).

Foram leiloados em dezembro os campos do Pré-Sal de Sépia e Atapu, que antes tinham exploração exclusiva pela Petrobras. Parte do lucro foi para a União, parte foi repartida entre os 26 Estados e o Distrito Federal e os 5.568 municípios de todo o Brasil. Ao todo, o governo federal repartiu R$ 2,6 bilhões entre as prefeituras.

A divisão do dinheiro leva em conta o tamanho de cada cidade, por meio do FPM (Fundo de Participação dos Municípios).

Região

Além de Votuporanga, mais recursos também foram depositados nas contas de prefeituras da região. Para Parisi, por exemplo foram destinados R$ 148 mil, Álvares Florence recebeu R$ 164 mil e Valentim Gentil R$ 258 mil.