O evento que atrai todos os apaixonados pela cultura nerd, geek e otaku, de Votuporanga e região vai para a sua 7ª edição

publicado em 11/05/2022

Evento reúne centenas de pessoas todos os anos em Votuporanga (Foto: Divulgação)

Votuporanga será “invadida” por centenas de apaixonados pela cultura nerd, geek e otaku de toda a região neste final de semana. Trata-se da 7ª edição do Votu Otaku Fest, que acontecerá no domingo (15), das 10h às 18h, na AABB (Associação Atlética Banco do Brasil), na avenida Francisco Vilar Horta, 4713.

Na edição deste ano, o evento contará com a participação do dublador Leonardo Camilo, que trabalhou em séries e animes conhecidos, dublando personagens como o Ikki de Fênix, em Cavaleiros do Zodíaco, Mestre Shifu, em Kung Fu Panda, Barney, em Barney e Seus Amigos, e também é a voz de Bruce Willis na maioria dos filmes protagonizados pelo ator e com versões nacionais.

Além do renomado dublador, o evento contará também com a presença do crítico de cinema Eduardo Miranda, que é conhecido como o “Pai dos Animes do Brasil”. Eduardo tem formação acadêmica original em Psicologia, porém, se destacou em outra área profissional, iniciando a sua carreira como crítico de cinema, na Rede Manchete, apresentando o quadro Making Of, no Programa de Domingo. Entretanto, o carioca se tornou mais conhecido por abrir as portas da Rede Manchete para Cavaleiros do Zodíaco e os posteriores animes exibidos na emissora.

Atrações

Como de tradição também, o Votu Otaku Fest trará outras diversas atrações, como K-Pop, Cosplay, campeonatos de Magic The Gathering e de Yu-Gi-Oh!, escola de Kung Fu, espaço dos artistas e muito mais.

Já foram confirmadas várias caravanas da região, como as que virão de São Carlos, Araraquara, Rio Preto, Araçatuba, Fernandópolis, Andradina e até de outros estados.

Entradas

As entradas antecipadas serão comercializadas a R$ 15 até sexta-feira (13), na Luderia Guerreiros Offline (rua Pernambuco, 3873). No dia do evento, o ingresso custará R$ 30 mais um quilo de alimentos não perecíveis, que serão revertidos para o Recanto Tia Marlene, que atende 80 famílias de Votuporanga.