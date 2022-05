Para a cidade há vagas para o curso de Assistente Administrativo (a partir de 14 anos) e Operador de Empilhadeira (a partir de 18 anos)

publicado em 17/05/2022

Unidade de Votuporanga do Sest Senat oferece vagas para os cursos de Assistente Administrativo e Operador de Empilhadeira Foto: Redes sociais

Da redação

O Sest Senat Votuporanga, em parceria com o programa Via Rápida da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, oferecerá cursos gratuitos na região de Votuporanga. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura.

Com início das turmas a partir do mês de junho, os cursos acontecerão em formato presencial, e as aulas serão ministradas na Unidade do Sest Senat, com duração entre 60 horas e 76 horas e material didático incluído. Serão aproximadamente 350 vagas disponibilizadas para as cidades da região.

no site . Os cursos do Via Rápida serão presenciais e com aulas teóricas e práticas, além de uma bolsa-auxílio no valor de R$ 210,00 para alunos que concluírem o curso. Os interessados podem consultar os cursos disponíveis em cada município e realizar a inscrição

Aqueles que forem selecionados receberão uma convocação via e-mail. Para o município de Votuporanga dois cursos serão disponibilizados para início no dia 6 de junho, que são: Assistente Administrativo (a partir de 14 anos) e Operador de Empilhadeira (a partir 18 anos).

A seleção dos candidatos será realizada pelo Programa Via Rápida, cabendo ao Sest Senat a realização da matrícula e do curso. Os cursos têm a possibilidade de serem realizados através de parcerias com municípios vizinhos, empresas e sociedade organizada, em especial para aquelas que oferecem oportunidades econômicas na área de capacitação pleiteada.

Via Rápida

O Via Rápida oferece cursos gratuitos de qualificação profissional para jovens e adultos em busca de melhores oportunidades de emprego e de geração de renda. Os cursos têm duração de até 100 horas e são oferecidos de acordo com o mercado de trabalho de cada região.

A partir da parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e os municípios, os cursos são definidos e as inscrições são divulgadas. Haverá convocação dos candidatos para formação das turmas, selecionados a partir dos critérios definidos pelo programa para participação nos cursos.