Programação ocorre em unidades da Proteção Social Básica e Especial da Pasta e na Praça São Bento; 23 crianças já foram vítimas de abuso sexual

publicado em 24/05/2022

Nesta semana a campanha segue com rodas de conversa e palestras

Da redação

A Secretaria de Assistência Social de Votuporanga segue nesta semana com as ações em celebração à Campanha "Faça Bonito: 18 de Maio - Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes". A iniciativa é desenvolvida com abordagens sobre o tema, tanto nas unidades da Pasta municipal quanto na Praça São Bento, com o objetivo de orientar e conscientizar a todos contra esse tipo de crime.

Na semana passada as atividades foram desenvolvidas tanto nas unidades da Proteção Social Básica e Especial vinculadas à pasta municipal, como os Cras (Centros de Referências de Assistência Social), Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), Cram (Centro de Referência de Atendimento à Mulher) e CCI (Centro de Convivência do Idoso), durante os grupos de atendidos em cada órgão, quanto na Praça São Bento, em abordagem à população.

Dados obtidos com exclusividade pelo A Cidade junto ao Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), revelam que 23 crianças de Votuporanga, com idades entre 2 e 10 anos, estão sob acompanhamento profissional, após serem vítimas de violência ou exploração sexual. Outras sete, com idades entre 8 e 16 anos também foram resgatadas após serem encontradas em situação de trabalho infantil.

Os números revelam um cenário preocupante em 2022, pois já são superiores ao total de atendimentos feitos ao longo dos 12 meses do ano passado, quando 19 crianças vítimas de violência sexual passaram por acompanhamento. Atualmente, 22 crianças vítimas de violência sexual e uma criança vítima de exploração sexual são assistidas pela equipe do Creas.

"Essa data tem que ser lembrada todo mês, aliás, todo dia porque esse crime é muito sério e grave e, infelizmente na maioria das vezes crianças e adolescentes que sofrem abuso, têm medo de falar e acabam se calando, dificultando a ajuda. É muito importante a campanha porque, através dela levamos informações a todos, orientando como proceder em casos de suspeitas confirmados, além de ajudar a detectar sinais desse crime; um dos principais canais de denúncia é o Disque 100, que recebe ligações anônimas", disse a secretária de Assistência Social, Meire Azevedo.

Todo conteúdo da programação é coordenado por técnicos de cada unidade por meio de oficinas e rodas de conversas, abordando a importância do diálogo, orientando como detectar indícios de violência ou agressão, possíveis abusadores e modos de prevenção; apresentações de slides, vídeos e de material publicitário produzidos especialmente para a campanha; e também artesanato, através da confecção de flores amarelas, símbolo da campanha, que ficaram afixadas em murais com o intuito de chamar a atenção para o assunto.

Outros órgãos que também atuam no combate a esse tipo de abuso são a Secretaria de Direitos Humanos, o Conselho Tutelar, a Delegacia de Defesa da Mulher e o Poder Judiciário, que formam uma rede de atendimento assistencial às crianças e adolescentes.

Denúncia

Qualquer pessoa pode denunciar casos de exploração de menores. As denúncias são anônimas e podem ser feitas pelos seguintes meios: o 190, da Polícia Militar; o "Disque 100" pelo número 100 e WhatsApp (61) 9656 5005; pela Ouvidoria Municipal que é 0800 770 3590; e pelo Conselho Tutelar, por meio dos números (17) 3422 4468, 3422 2288 e 98134 5442 (plantão).

Nesta semana a campanha segue com rodas de conversa e palestras. Confira abaixo a programação:

Programação

- Hoje, às 14h no auditório do AME: roda de conversa com os colaboradores do ambulatório médico com a participação da assistente social da Secretaria de Assistência Social, Daniela Azevedo;

- Amanhã, às 14h no Cras Leste (setor: Simonsen): oficina com grupos de famílias e idosos assistidos pela unidade;

- Dia 25, às 19h no Cras Oeste: oficina com grupos de famílias assistidas pela unidade;

- Dia 25, às 19h30 no Cras Norte: oficina com grupos de famílias assistidas pela unidade;

- Dia 31, às 8h no Cras Oeste: oficina com grupos de idosos assistidos pela unidade.