A partir desta semana, o balanço de casos não será mais diário e sim semanal

publicado em 10/05/2022

Com a queda nos casos a Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga decidiu mudar o sistema de divulgação dos boletins epidemiológicos (Foto: A Cidade)

Da redação

Com a queda dos casos, internações e óbitos por Covid-19 registrada nos últimos meses, a Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga decidiu mudar o sistema de divulgação dos boletins epidemiológicos. A partir desta semana, o balanço de casos não será mais diário e sim semanal, divulgado todas as sextas-feiras.

De acordo com o último informe da Prefeitura, divulgado na sexta-feira (6), Votuporanga tem, desde o início da pandemia, o total de 28.081 casos positivos de coronavírus, já somados os últimos 14 testes positivos para a doença oficializados. Desse total, 27.527 pessoas já são consideradas curadas da doença, enquanto outras 62 ainda estão em tratamento.

Desde o início de o dia 12 de abril não são registradas mortes no município em decorrência de complicações causadas pela doença, de forma que o total de óbitos confirmados desde o início da pandemia segue sendo 492.

Há, no entanto, ainda conforme o último boletim, mais 1.088 votuporanguenses com suspeita do vírus e aguardando o resultado dos testes, além de outros 212 com sintomas não graves, que estão em monitoramento domiciliar.