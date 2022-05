Evento fará parte do calendário em comemoração ao aniversário de Votuporanga e contará com uma parceria público-privada

publicado em 13/05/2022

Centro de Eventos receberá em agosto uma nova festa, com atrações renomadas e entrada franca em comemoração ao aniversário da cidade Foto: A Cidade

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSDB) irá anunciar nesta sexta-feira (13), ao lado da secretária municipal de Cultura e Turismo, Janaína Silva, a programação de uma festa com grandes nomes do sertanejo e entrada gratuita todos os dias. O evento será realizado por meio de uma parceria público-privada no Centro de Eventos “Helder Galera” e integrará o calendário em comemoração ao aniversário de Votuporanga.

A grade de shows e os detalhes serão apresentados pelo prefeito, mas o que dá para adiantar é que devem ser quatro dias de uma festa grandiosa, no final de semana do aniversário da cidade, em agosto, com parque de diversões, exposição de produtos e praça de alimentação, de forma que toda a família possa prestigiar.

A última vez em que Votuporanga comemorou seu aniversário com uma festa foi em 2017. Cinco anos depois, o prefeito pretende resgatar a tradição e reinserir Votuporanga no roteiro dos grandes eventos do Estado de São Paulo.

O Centro de Eventos, inclusive, recebeu recentemente algumas melhorias, como a instalação de banheiros e arquibancada, estrutura que será apresentada aos votuporanguenses e também para moradores da região.