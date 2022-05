Com matérias especiais sobre as mães que fazem a diferença em Votuporanga, edição já é distribuída em toda a cidade e na região

publicado em 24/05/2022

São 56 páginas com entrevistas que trazem a história de mães incríveis (Foto: A Cidade)

Da redação

Já começou a ser entregue em toda a cidade e na região a mais nova edição da Revista Destaque Cidade, produzida especialmente em homenagem ao Mês das Mães pelo Grupo Cidade de Comunicação, responsável pelo Jornal A Cidade de Votuporanga e pela rádio Cidade FM 94,7. E como maio é considerado o Mês das Mães, a edição foi inteiramente voltada a elas, com reportagens especiais sobre as mamães votuporanguenses.

São 56 páginas com entrevistas que trazem a história de mães incríveis, que fazem a diferença na vida de seus filhos em Votuporanga e também na região, a começar pela nossa reportagem de capa, que traz uma entrevista especial com a empresária Daiany Beleza sobre o universo da maternidade.

Mãe de duas princesas, a Luísa de 7 anos e a pequena Helena, de apenas nove meses de vida, Daiany é um retrato real da maioria das mães brasileiras, que divide a vida entre o trabalho e o cuidado com os filhos.

Nossa equipe preparou uma reportagem também com mães inspiradoras, como é o caso de Fábia Letícia Teodoro Silva e Juliana da Silva Gerim que, literalmente, dedicam suas vidas ao cuidado de seus filhos, que são portadores de necessidades especiais.

Ser mãe, no entanto, hoje em dia exige planejamento, lição que ficou ainda mais evidente com a pandemia da Covid-19. Para falar sobre este assunto nossa equipe conversou com o médico de estratégia saúde da família, Danilo Ferreira da Cruz, que explicou que muitas famílias ainda são desfeitas e vivem em situação de vulnerabilidade social justamente por falta de planejamento e por não saberem que isso está ao seu alcance de forma gratuita.

Ainda neste sentido, o economista Juny Figueredo responde aos nossos leitores uma pergunta recorrente: quanto custa criar um filho hoje em dia? Ele ainda traz dicas importantes sobre como se preparar financeiramente antes da chegada dos filhos e depois como ensiná-los a lidar com o dinheiro.

Mas como já dito, mãe não é só quem gera. Um exemplo lindo dessa realidade está na história de Rosangela de Camargo e seu netinho Arthur. Sua filha teve depressão pós-parto e coube a ela cuidar do neto, que mais tarde foi diagnosticado como autista. Mesmo com todos os desafios e lutas diárias na criação do garoto, dona Rosangela afirma sem titubear: “aprendi o verdadeiro sentido de amar”.

Nem toda a criança de Votuporanga, contudo, tem a chance de ter mães dedicadas e amorosas como as já citadas. Algumas foram abandonadas, outras expostas a situações de violência física, sexual, ou a casos de extrema vulnerabilidade, o que motiva o encaminhamento para a fila de adoção. Dados obtidos pela Destaque Cidade revelam que, nos últimos três anos, 41 crianças da Comarca encontraram novos lares adotivos após um longo processo burocrático, mas ainda há outras quatro à procura de uma mãe.

E tem muito mais. Para você, que é leitor do Jornal A Cidade, a revista será entregue gratuitamente na sua casa. Basta solicitar pelo telefone: (17) 3422-2890. Ela também será distribuída em Fernandópolis, Jales, Valentim Gentil, Cardoso, Nhandeara, Cosmorama, Américo de Campos, Álvares Florence e Parisi, além de instituições filantrópicas, governamentais e educacionais de toda a região.