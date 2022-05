A vacinação contra a Aftosa vai até o dia 31 de maio e os pecuaristas têm até o dia 7 de junho para declarar a vacinação no sistema

publicado em 25/05/2022

Os pecuaristas votuporanguenses têm até o dia 31 de maio para vacinar o rebanho de bovinos e bubalinos contra a Febre Aftosa (Foto: Governo do Estado de São Paulo)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Os produtores rurais de Votuporanga têm até o dia 31 de maio para vacinar o rebanho de bovinos (bois e vacas) e bubalinos (búfalos) de 0 a 24 meses contra a Febre Aftosa. De acordo com um levantamento de dados do Gedave (Gestão de Defesa Animal e Vegetal), realizado a pedido do A Cidade, mais de 60% do rebanho já foi vacinado.

A Secretaria da Agricultura e Abastecimento, espera vacinar 148.023 cabeças durante a campanha. Até ontem, Votuporanga e toda a região já tinha vacinado 90.811 bovídeos, ou seja, 61,34% do total.

Apesar de faltar menos de uma semana para o fim do prazo, os produtores terão até o dia 7 de junho para declarar a vacinação no sistema (gedave.sp.gov.br). De acordo com a Pasta, a campanha neste ano não deve ser prorrogada.

As vacinas devem ser adquiridas nas revendas autorizadas pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária e preservadas entre 2°C e 8°C, desde a aquisição até o momento de uso. As doses devem ser aplicadas em horas “mais frescas” do dia, por meio de agulhas e seringas novas, que devem ter sido higienizadas para armazenarem 2 ml de insumo (quantidade recomendável para aplicação na região do pescoço do animal). A legislação proíbe a utilização de vacinas adquiridas em etapas de vacinações anteriores.

As declarações precisam ser informadas por meio do site Gedave e, quando não for possível, o produtor poderá acessar a declaração manual, pela internet, e encaminhá-la via e-mail ou, em último caso, entrar em contato com as regionais de Defesa Agropecuária.