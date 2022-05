Grade de shows para o evento, que terá entrada gratuita todos os dias, ainda trará o Projeto “Boate Azul”, Fernando & Sorocaba e César Menotti & Fabiano

publicado em 13/05/2022

Luan Santana, Fernando & Sorocaba, César Menotti & Fabiano, Edson & Hudson e Gian & Giovani se apresentarão no evento, com estrada gratuita todos os dias (Foto: A Cidade)

Da redação

O prefeito Jorge Seba (PSDB) anuncia na manhã desta sexta-feira (13) a grade de shows da festa que será realizada em comemoração ao aniversário de Votuporanga, no mês de agosto. Dentre as atrações já confirmadas estão o cantor Luan Santana, as duplas Fernando & Sorocaba e César Menotti & Fabiano, além do Projeto “Boate Azul”, onde Edson e Hudson se apresentam ao lado da dupla Gian & Giovani.

O evento será promovido pela iniciativa privada, com o apoio da Prefeitura, no Centro de Eventos “Helder Galera”. O pedido do espaço foi protocolado em nome de Marcinho Costa Produções, que junto com um grupo de empresários da cidade irá tocar a festa.

Serão quatro dias de uma festa grandiosa, nos dias 5, 6, 7 e 8 de agosto, com parque de diversões, exposição de produtos e praça de alimentação, de forma que toda a família possa prestigiar.