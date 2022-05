Toda a verba arrecada será revertida em obras e o trabalho de evangelização da igreja

publicado em 14/05/2022

A tradicional festa reúne moradores de Votuporanga e até de outros municípios, e oferece diversas opções saborosas no cardápio (Foto: Reprodução)

A Paróquia São Benedito e Nossa Senhora de Fátima realiza neste final de semana as tradicionais festividades em honra a padroeira. As celebrações começaram ontem, com missa, santo terço e procissão. Neste sábado (14), se inicia a grandiosa quermesse da comunidade que também será realizada no dia 21 de maio.

A tradicional festa reúne moradores de Votuporanga e até de outros municípios, e oferece diversas opções saborosas no cardápio como: frango assado e recheado, pastel, espeto, batata frita, bebidas. Além da realização da ação entre amigos e leilão. Toda a verba arrecada será revertida em obras e o trabalho de evangelização da igreja.