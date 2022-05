Deputado Carlão Pignatari participou de entrega de bens para a população ao lado do prefeito Jorge Seba no sábado (7)

publicado em 09/05/2022

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, participou no sábado (7) da entrega, para a população de Votuporanga, de oito novos veículos que vão ajudar na saúde, segurança e infraestrutura da cidade. Eles foram conquistados no começo da semana durante a ação “Governo na Área”, realizada em São José do Rio Preto com o novo governador paulista, Rodrigo Garcia.Para Votuporanga foram destinados 1 viatura para a Força Tática da Polícia Militar, 2 viaturas da Patrulha Rural, 2 viaturas para a Defesa Civil, 1 ambulância, 1 van de transporte de pacientes e 1 pá carregadeira. Para toda a região noroeste, foram mais de 400 novos veículos e máquinas –um investimento nunca antes registrado na história do Estado de São Paulo, beneficiando as prefeituras e a população em geral.“Renovar a frota dos municípios, com novas máquinas e veículos, é fundamental para a população. Uma ambulância nova facilita o transporte dos pacientes, gera segurança e tranquilidade. A mesma coisa para a van, para locomover os usuários da saúde para consultas em outras cidades. As viaturas para a PM, Patrulha Rural e Defesa Civil são fundamentais para o trabalho. Já a pá carregadeira vai ajudar em vários serviços municipais”, disse Carlão Pignatari.Só para a região noroeste paulista, o investimento do governo estadual nos novos veículos foi superior a R$ 145 milhões. Parte dessa conquista se deve ao trabalho da Alesp, presidida por Carlão Pignatari, que garantiu a capacidade de investimento do Estado, promovendo mudanças. “São veículos de extrema importância para ampliar a prestação de serviços públicos em áreas prioritárias como a Saúde, por exemplo”, disse o prefeito de Votuporanga, Jorge Seba.