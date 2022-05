Aline Gonçalves foi a ganhadora da moto Suzuki e outros cinco clientes ganharam vales-compras de R$ 500

publicado em 11/05/2022

Mais de 150 mil cupons foram distribuídos durante a campanha que movimentou o comércio para o Dia das Mães Foto: ACV

Da redação

Após a distribuição de 150 mil cupons no comércio de Votuporanga, a Associação Comercial reuniu diretoria e imprensa na manhã de terça-feira (10) para o sorteio dos prêmios da campanha “Minha mãe é linda e merece uma Lindy”. A campanha foi desenvolvida durante as vendas para o Dia das Mães, o que trouxe clientes de toda a região para a cidade.

A votuporanguense Aline de Carvalho M. Gonçalves comprou na loja Anjos e Marmanjos e ganhou o principal prêmio que foi a motocicleta Suzuki Lindy 125 0km. A vendedora Vitória, que atendeu Aline na loja, receberá R$ 150 em vales-compras.

Outros cinco vales-compras foram sorteados no valor de R$ 500,00 para consumo no comércio local. Os sortudos foram: Helena Thomas Aquino Leagrein, cliente da Sueli Center que comprou com Kemily e moradora de Nhandeara; Juliana Ruiz Silva, de Votuporanga, comprou na Ideal Calçados com Sofia; Antônio Costa Filho, de Votuporanga, cliente da Casa Anzai; Reginaldo Fávaro, de Votuporanga, fez compras no Porecatu com Suzana e também da cidade, Jhonny Ericson dos Anjos, comprou na Ideal Calçados com Selma. Todos os comerciários receberão vales-compras de R$ 150,00.

A entrega dos prêmios será no próximo dia 19 de maio, às 9h, no auditório da ACV. As compras referentes ao Dia das Mães movimentaram as lojas da cidade que ficaram abertas em horário especial na última sexta e sábado.