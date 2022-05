“Acidente” aconteceu na Péricles Belini, na rotatória que dá acesso ao município de Parisi; o criminoso de Londrina permanece preso

publicado em 27/05/2022

O “acidente” ocorreu na rodovia Péricles Belini, na rotatória que dá acesso ao município de Parisi (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm ladrão foi preso pela Polícia Militar de Votuporanga, após tombar um caminhão carregado com óleo vegetal roubado, durante perseguição e tentativa de fuga. O “acidente” ocorreu na rodovia Péricles Belini, na rotatória que dá acesso ao município de Parisi, na noite de quinta-feira (26).De acordo com o apurado pelo A Cidade, o sistema de monitoramento do caminhão informou, inicialmente, uma perca da rota, em Nhandeara e também a falta de contato com o motorista do veículo. Foi diante dessas informações iniciais, que a Polícia Militar começou a patrulhar nas proximidades da rodovia em busca do caminhão.Ainda de acordo com o apurado, o motorista teria sido assaltado em Alto Araguaia (MT), município onde ele foi encontrado posteriormente. A carga roubada, que era de óleo vegetal foi estimada em R$ 280 mil.Durante os patrulhamentos, os militares visualizaram o criminoso, identificado como A. C. A., de 50 anos, de Londrina, e deram sinal para que ele parasse. O bandido, porém, não obedeceu a ordem e acelerou, tentando fugir da polícia.De imediato ele foi perseguido pela polícia na rodovia e começou a ziguezaguear para tentar atrapalhar a ação policial. A fuga se estendeu por vários quilômetros até que ao tentar passar pela rotatória em alta velocidade, ele perdeu o controle e tombou o caminhão roubado.Após ser retirado das ferragens ele foi preso e encaminhado para a Central de Polícia, onde ficou preso à disposição da Justiça. O caso segue em investigação.