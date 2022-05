Magrão, como é conhecido o criminoso, furtou uma picape Montana na zona Sul de Votuporanga e foi preso em flagrante na rodovia

publicado em 20/05/2022

O motorista foi condenado a mais de um ano por dirigir carro furtado, bêbado e na contramão na Euclides da Cunha (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Um ladrão que foi flagrado dirigindo um carro furtado, bêbado e também na contramão da rodovia Euclides da Cunha foi preso pela polícia e agora condenado pela Justiça de Votuporanga. A. B. M., de 48 anos, conhecido nos meios policiais como Magrão, irá cumprir 2,7 anos de prisão, além de três meses com a CNH suspensa.

De acordo com o processo, na madrugada do dia 8 de março deste ano, Magrão foi parado, com uma GM/Montana, pela Polícia Rodoviária, no km 515, da rodovia Euclides da Cunha, no momento em que andava pela contramão da via. Ele foi abordado e logo de cara apresentou sinais de embriaguez, como fala desorientada e dificuldade ao andar.

Ao ser indagado pelos policiais sobre o que fazia com o veículo e na contramão, ele disse que um terceiro pediu que ele levasse o carro até um posto de gasolina, e em troca receberia três pedras de crack. Em diligências, porém, a polícia descobriu que o veículo havia sido furtado horas antes da frente de uma residência, na rua Paschoalino Pedrazoli.

O criminoso, então, foi encaminhado para o Plantão Policial na Central da Polícia Civil de Votuporanga. A vítima, que foi furtada acabou sendo restituída e Magrão acabou preso.

Em audiência, A. B. M. disse que andava de madrugada em direção ao Matarazzo, quando um conhecido usuário de drogas o chamou e pediu para que ele levasse o carro até a saída para Fernandópolis e que o acompanharia em outro veículo, em contrapartida, receberia R$ 50.

Durante o trajeto, ele disse que perdeu de vista esse terceiro, além de errar o caminho para o ponto combinado e confessou que andou na contramão, e que havia ingerido bebidas alcóolicas.