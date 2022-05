João está de malas prontas para o Cidadania (antigo PPS), onde deve apoiar a candidatura à reeleição do deputado federal Alex Manente

publicado em 21/05/2022

O empresário João Garcia abriu mão de sua candidatura e irá apoiar Mário Lacerda para deputado estadual e Alex Manente para federal (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

O empresário João Garcia, que foi candidato a prefeito nas últimas eleições e já disputou uma vaga na Câmara Federal, não vai se candidatar nas eleições deste ano. A afirmação saiu da boca do próprio político, em visita na sexta-feira (20) à redação do A Cidade, onde também anunciou a sua saída do Podemos, partido que coordenou regionalmente nos últimos meses.

João está de malas prontas para o Cidadania (antigo PPS), onde deve apoiar a candidatura à reeleição do deputado federal Alex Manente e do empresário Mário Lacerda para deputado estadual.

“Quanto mais gente somando para Votuporanga e ajudando a nossa cidade e região, melhor. Não se constrói um município só com um deputado estadual ou federal. Estou em uma fase de reestruturação de minha carreira política, por isso não vou me candidatar nas eleições deste ano, mas coordenarei o Cidadania na região, apoiando o deputado federal Alex Manente e Mário Lacerda para deputado estadual”, disse Garcia.

A saída de João Garcia do Podemos, segundo ele, foi tranquila. O partido, que tem uma das maiores bancadas na Câmara de Votuporanga, viveu momentos de turbulência a nível regional, mas nada comparado com o furacão provocado pelo ex-deputado estadual, Arthur do Val, que seria candidato a governador pela sigla junto de Sérgio Moro, que iria disputar a presidência da República. Como já se sabe, uma viagem de Arthur para a Ucrânia estragou tudo e ambos deixaram o partido.

Garcia, no entanto, não está deixando a agremiação por isso, mas sim para o que ele chamou de reestruturação política pessoal. Sua carta de desfiliação deve ser protocolada em junho.

“Foi uma saída boa, conversei bastante com a Renata Abreu, presidente nacional do Podemos. Eles queriam que eu fosse candidato a deputado, mas não estou num momento propício para isso”, concluiu.