publicado em 28/05/2022

A coordenadora do curso de Pedagogia, Elimeire Alves de Oliveira, esteve nos estúdios da Cidade FM para falar da Jornada Pedagógica Foto: A Cidade

Da redação

Começa na próxima segunda-feira (30) a IV Jornada Pedagógica da Faculdade FUTURA – Grupo Educacional FAVENI, evento acadêmico planejado com o objetivo de preparar os futuros profissionais da educação para o contexto desafiador de retomada da pandemia. Com o tema “Acolher e Educar”, a programação conta com palestras e oficinas ministradas por profissionais renomados.

Para falar sobre a programação da jornada, que além de ser voltada aos alunos de Pedagogia também é aberta para a comunidade externa, a coordenadora do curso de Pedagogia da FUTURA, Elimeire Alves de Oliveira, esteve ontem nos estúdios da Cidade FM e reforçou o convite para toda a população.

“No ano passado nossa jornada aconteceu de forma remota, no canal da instituição, por conta da pandemia e justamente diante do cenário pandêmico, entendemos uma maior urgência de rever o próprio processo educacional, onde o papel do professor necessitou passar por uma transformação, se tornando muito mais reflexivo e consciente da necessidade de se adaptar a novos desafios e de compreender ,ainda mais, seu aluno como pessoa, pessoa que passou por dificuldades, perdas e que precisa ser acolhido em seu espaço de pertencimento”, destacou a coordenadora.

Ainda, segundo Elimeire, o tema “Acolher e Educar” vem ao encontro de uma realidade onde alunos sofreram uma perda dos espaços sociais, dos contatos físicos com os professores e amigos e essa retomada para o presencial é um momento de acolher aqueles que ficaram por praticamente dois anos afastados dos bancos escolares, de modo a cuidar dos impactos negativos, causados pelo isolamento social e distanciamento escolar.

Programação

É de olho neste contexto que a instituição convidou como palestrantes alguns profissionais da comunidade, especialistas em temas importantes para o curso, como o- professor Leandro Ferreira Oliveira, que é mestre em educação e especialista em mídias digitais e vai falar sobre o uso das tecnologias com atividades práticas.

Haverá ainda uma palestra sobre educação empreendedora com o professor e especialista do Sebrae, Kleber Guerche, pois, mais do que nunca, a pandemia mostrou a necessidade de empreender.

A instituição também separou na programação uma palestra sobre os primeiros socorros na escola, com a pedagoga, especialista e empresária no ramo, Priscila Tofannelli, haja vista tantas noticiais envolvendo situações de emergência na escola.