publicado em 21/05/2022

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm morador de Tanabi, de 43 anos, morreu atropelado por um carro na rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga, na noite da sexta-feira (20). A vítima identificada como Edvandro Rocha Rei está sendo velada, neste momento, no Velório Municipal de Ecatu e seu sepultamento está previsto para acontecer neste sábado (21), às 17h, no Cemitério Municipal de Tanabi.De acordo com a Polícia Rodoviária, Edvandro teria estacionado e descido do veículo que dirigia, no sentido capital-interior, no acostamento e atravessado a rodovia para pedir informações. Em seguida, ele teria conversado com um homem, que estava em uma guarita de vigilância, porém, no momento em que foi voltar para o carro, Edvandro acabou sendo atropelado.Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na rodovia Euclides da Cunha. Já o motorista do veículo envolvido no atropelamento não se machucou. O caso agora deve ser investigado pela Polícia Civil de Votuporanga.