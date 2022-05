O discurso da vereadora Edinalva Azevedo provocou a ira de protetores dos animais da cidade

publicado em 10/05/2022

Com faixas e acompanhados de alguns dos cachorros resgatados por eles, alguns protetores protestaram contra Edinalva Azevedo (Foto: A Cidade)

Da redação

O discurso da vereadora Edinalva Azevedo (União Brasil) sobre a causa animal na sessão da semana passada gerou polêmica, uma nota de repúdio e até uma manifestação de protetores dos animais na sessão ordinária de segunda-feira (9). A parlamentar criticou a construção da Clínica Pet enquanto, segundo ela, falta hospital para crianças e idosos e disse que tem pessoas usando a causa animal sem fazer nada de fato pelos animais.

As falas de Edinalva geraram polêmica nas redes sociais ao longo da semana e foram parar no plenário na noite de ontem. Pelo menos uma dezena de pessoas ligadas à causa animal compareceram à sessão portando uma faixa cobrando respeito aos protetores de animais da cidade. Alguns, inclusive, estavam acompanhados de seus cachorros, mas eles tiveram que ficar do lado de fora da Casa de Leis.

“Nunca usamos a causa animal e fazemos muito pelos animais de rua. Não recebemos ajuda do Poder Público e dependemos de doação para manter os animais que foram retirados das ruas e boa parte do que é gasto com eles é tirado do nosso salário. Deixamos de comprar roupas novas, viajar ou sair para não faltar aos cães e gatos de rua. Parece loucura, mas é amor que temos por eles, algo que falta na sociedade. Hoje, ao total, temos mais de 300 cães sendo cuidados por protetores e perguntamos a vereadora: fazer o bem aos animais, como voluntários, é usar a causa animal? Certeza que não fazemos nada?”, questiona trecho da nota de repúdio.