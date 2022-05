Instituição preparou uma programação com palestras e oficinas ministradas por profissionais renomados

publicado em 26/05/2022

A Faculdade FUTURA preparou uma programação pensada na retomada pós pandemia com a participação de profissionais renomados (Foto: Divulgação)

Da redação

A Faculdade FUTURA – Grupo Educacional FAVENI, está ultimando os detalhes para a sua IV Jornada Pedagógica, que este ano terá como tema “Acolher e Educar”, em consonância com o momento pós-pandêmico. A instituição preparou uma programação com palestras e oficinas ministradas por profissionais renomados, onde os encontros ocorrerão entre os dias 30 de maio e 1º de junho.

De acordo com a coordenadora do curso de Pedagogia da FUTURA, Elimeire Alves de Oliveira, a programação foi pensada justamente na necessidade de preparar os futuros profissionais da educação para o contexto desafiador de retomada da pandemia, que trará consequências por muitos anos.

“O professor precisa estar em constante aprendizado e a pandemia nos mostrou ainda mais isso, pois estávamos acostumados com um quadro, um retroprojetor e falávamos muito sobre metodologia ativa, mas não colocávamos tanto em prática. De repente nos vimos em um momento em que tivemos que sair do discurso e ir muito para a prática. Então os alunos vão aprender bastante, se envolver com a faculdade e também com a comunidade externa”, explicou Elimeire.

A IV Jornada Pedagógica será aberta aos alunos de Pedagogia e também para a comunidade externa. Para participar, no entanto, será necessário fazer a inscrição até hoje na secretaria da instituição. Basta doar 1 litro de leite longa vida, que depois será revertido para famílias carentes da cidade. O público externo poderá se inscrever na hora do evento.

“Essa já é uma cultura da instituição e o tema se une a esse momento de acolher aos alunos, que estão retornando para as salas de aula. A Faculdade FUTURA promove sempre esses eventos e simpósios para estimular os alunos a ouvirem outros profissionais, pois essa troca de conhecimento é muito importante para o pedagogo”, disse o gestor de Políticas Acadêmicas da Futura, Tiago Moreno.