O vestibulinho nesta edição conta com a volta das provas presenciais; a Escola Técnica de Votuporanga está com 80 vagas abertas

publicado em 20/05/2022

A Etec de Votuporanga está com 80 vagas abertas para cursos técnicos gratuitos na modalidade EAD e presencial (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

A Etec (Escola Técnica Estadual) de Votuporanga está com inscrições abertas para o tradicional “Vestibulinho” do 2º semestre. A unidade do município está com 80 vagas disponíveis nas modalidades presenciais e também de ensino à distância, bem como oportunidades de vagas remanescentes.

As vagas estão divididas entre os cursos presenciais de Contabilidade (noturno), que tem somente um ano para conclusão e Informática para Internet (noturno). Já no ensino on-line as oportunidades são para guia de turismo, secretariado e transações imobiliárias. Para quem ainda se interessar a instituição oferece a disputa para vagas remanescentes do curso de recursos humanos.

O processo desse ano contará com o retorno da prova presencial. No dia 30 de junho serão divulgados os locais de exame. Já a prova foi agendada para o dia 3 de julho, às 13h30. Nas últimas edições, a aprovação se deu por análise de currículo escolar, já que não foram marcadas provas para evitar aglomerações durante a pandemia de coronavírus.