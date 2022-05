Agnaldo Paviani irá lançar a obra Psicoterapia no Além na próxima sexta-feira (3), às 20h na sede da Instituição

publicado em 28/05/2022

O palestrante e escritor votuporanguense Agnaldo Paviani irá lançar o seu 36º livro com renda revertida para o Caminho de Damasco (Foto: Reprodução)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

O escritor votuporanguense Agnaldo Paviani lançará na próxima sexta-feira (3), às 20h, a sua 36º obra. Trata-se do livro Psicoterapia no Além, publicado pela editora Sintonia. O lançamento ocorrerá na sede da Associação Beneficente Caminho de Damasco, no bairro Estação.

Na construção desta obra, Agnaldo, que é terapeuta holístico, psicanalista em formação, consultor empresarial na área de palestras motivacionais e diretor da Editora Sintonia, apresenta com abordagem simples e compreensão do tema.

“Desejamos sinceramente que estas lições, possam contribuir para que nós tenhamos Saúde Emocional aqui na Terra enquanto encarnados como também quando necessário ‘no Além’”, disse o escritor.

Toda a arrecadação feita com a venda dos livros será revertida integralmente para a manutenção da Associação Beneficente Caminho de Damasco, entidade a qual Agnaldo é o diretor. Ela fica localizada na rua Benedito Pereira, no nº 1874, no Bairro da Estação.

A Associação Beneficente Caminho de Damasco atende diariamente crianças e adolescentes de seis a 14 anos e famílias em situação de vulnerabilidade social.