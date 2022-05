O horário de atendimento foi estendido será realizado das 9h às 18h

publicado em 04/05/2022

Cartório Eleitoral de Votuporanga atenderá nesta quarta das 9h às 18h, no último dia para regularizar ou tirar o título de eleitor em 2022 (Foto: A Cidade)

Da redação

Os eleitores de Votuporanga e da Comarca que quiserem nas eleições de 2022 têm até às 18h desta quarta-feira (4) para emitir ou regularizar o título de eleitor no Cartório Eleitoral da cidade. Esse é o prazo legal para que a Justiça Eleitoral conclua o cadastro de todo o eleitorado apto a votar em outubro. O horário de atendimento foi estendido e será iniciado às 9h.

O mesmo prazo vale para quem quiser transferir o domicílio eleitoral, mudando o município onde vota, bem como para incluir o nome social no título de eleitor – no caso de pessoas transsexuais e travestis. A data vale também para idosos e pessoas com mobilidade reduzida solicitarem a transferência do local de votação para uma seção acessível.

“Quem quiser votar nas eleições deste ano tem que procurar atendimento aqui ou no site do TSE até hoje. Já observamos um aumento da presença de eleitores tanto aqui, no presencial, como on-line”, disse o chefe do Cartório Eleitoral, Robson Henrique da Silva Oliveira.

Pela internet, como destacou Robson, é possível realizar todos os procedimentos relativos ao título de eleitor, incluindo a emissão do documento pela primeira vez, sem a necessidade de sair de casa, por meio do Atendimento Online ao eleitor. O prazo, no entanto, é o mesmo que o do atendimento presencial.

Por meio da internet é possível, por exemplo, pagar multas eleitorais atrasadas e solicitar a revisão de dados no caso de título cancelados. De acordo com a Justiça Eleitoral, mais de 6 milhões de títulos foram cancelados de 2018 a 2021. Isso pode acontecer, por exemplo, quando o eleitor não comparece à votação nem justifica a ausência por três eleições consecutivas, apesar de se enquadrar nos critérios de obrigatoriedade do voto.

Contudo, quem teve o título cancelado por ter faltado à revisão do eleitorado e à coleta de biometria não precisa se preocupar. Robson reforçou que nas eleições deste ano não será exigida a biometria, portanto, todos que tiveram o título cancelado por não comparecerem às revisões biométricas obrigatórias realizadas em 2019 poderão votar normalmente nas eleições de 2022. Os efeitos do cancelamento foram suspensos pelo TSE.

“A única situação de cancelamento para este ano que ainda persiste é aquela para quem faltou a três eleições seguidas, lembrando que para esse fim cada turno conta como uma eleição, então, quem faltou a três seguidas continua cancelado e pode regularizar sua situação até hoje também”, completou.