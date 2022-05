A iniciativa é coordenada pela primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba

publicado em 03/05/2022

Campanha Aquece Votu busca arrecadar agasalhos para famílias carentes diante da chegada de uma frente fria no município (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Já de olho nas previsões de queda na temperatura, o Fundo Social de Votuporanga realiza desde a segunda quinzena de abril a Campanha "Aquece Votu", com o intuito de arrecadar agasalhos e cobertores em bom estado de conservação, para colaborar com quem vive em situação de rua ou pessoas carentes e também com entidades assistenciais que ajudam essa população.

A iniciativa é coordenada pela primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba, que já implementou vários pontos de arrecadação espalhados pela cidade, como é o caso do próprio Fundo, que fica anexo ao Paço Municipal, o ‘Roupas Solidárias', que fica junto à Secretaria de Direitos Humanos, na Uniodonto (rua Frei Damião, 2.856) e J Mahfuz (rua Amazonas, 3.451).

"Hoje já notamos que o clima deu uma esfriada e não tem como não lembrar do frio que fez ano passado. Por isso, para que mais uma vez nossa campanha possa ser um sucesso, contamos com o apoio e colaboração de toda a população de Votuporanga e clubes de serviços que têm nos ajudado sempre, assim como as entidades que estão sempre ativas. Conforme as doações forem chegando, que podem ser cobertores, mantas, blusas de frio, calças, jaquetas, meias e outros acessórios de inverno, vamos encaminhá-los de acordo com as necessidades de quem precisar e esses itens podem ser entregues diretamente aqui conosco no Fundo Social, no 'Roupas Solidárias' ou então através de ligações, que iremos buscar. Desde já agradeço a solidariedade de todos, porque sei que mais uma vez teremos essa parceria com a sociedade", disse Rose.

Quem quiser colaborar com a campanha pode levar os itens até o Fundo Social, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, no 'Roupas Solidárias', das 9h às 17h, na rua Pará, nos demais pontos, durante o seu horário de funcionamento, ou ligar para (17) 3405-9700, ramal 9742, que uma equipe irá buscar.

Da redação