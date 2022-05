Tudo o que há de mais lindo e moderno no mundo dos óculos agora você encontra na rua Mato Grosso, bem no centro da cidade

publicado em 10/05/2022

Da redação

Um coquetel, com a presença familiares, amigos e clientes marcou, no sábado (7) a mega inauguração da Ótica Luz em Votuporanga. Agora, tudo o que há de mais lindo e moderno no mundo dos óculos é possível encontrar em um só lugar, especialmente preparado para melhor te atender, na rua Mato Grosso, bem no centro da cidade.

A recepção foi carinhosamente preparada pela diretora da ótica Luz, Maria Amélia e seu esposo José Eduardo, junto de toda uma equipe de colaboradores altamente especializada no setor. O principal objetivo da empresa é oferecer “um novo olhar” para os votuporanguenses.

Com foco em um atendimento de excelência aliado a qualidade nos produtos e preço justo, a Ótica Luz abriu suas portas oferecendo aos clientes lindos lançamentos, das mais badaladas marcas do mercado, tanto de óculos de grau, como para óculos de sol, com lentes de alto padrão de qualidade especiais para cada tipo de visão.

Se ainda não conheceu a nova loja aproveite e dê uma passadinha por lá para encontrar uma ótica com identidade visual alegre, moderna e acolhedora, que tem como maior diferencial o atendimento personalizado, além de uma grande diversidade de produtos e serviços.