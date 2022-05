Ao todo, 307 pessoas já estão confirmadas no certame e outras 130 têm até hoje para interpor recurso contra o indeferimento

publicado em 20/05/2022

Mais de 300 pessoas irão disputar uma única vaga para procurador do município; provas serão no próximo dia 29 (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Da redaçãoA tão sonhada estabilidade e um salário de mais de R$6,1 mil serão bem disputados em Votuporanga. Mais de 300 candidatos se inscreveram para concorrer uma única vaga de procurador do município, no primeiro concurso lançado pela Prefeitura neste ano.O período de inscrições para o certame se encerrou na segunda-feira (16) e a Administração Municipal divulgou ontem, no Diário Oficial, a lista de inscrições deferidas e indeferidas. Ao todo, 307 pessoas já estão confirmadas no certame e outras 130 têm até hoje para interpor recurso contra o indeferimento de suas inscrições.O concurso público consistirá na aplicação de: prova objetiva, prova prático-profissional e prova de títulos. A prova objetiva vai ser aplicada em 29 de maio, às 8h, em Votuporanga.Porém, a confirmação oficial da data, horário e local da realização das provas objetivas dependerá da quantidade de inscritos e de vagas disponíveis nos estabelecimentos destinados à sua realização. Isso será divulgado por meio de um edital de convocação, a ser publicado nos sites da Publi Consult; da Prefeitura, na sessão “Concursos Públicos” e no Diário Oficial Eletrônico do Município, também disponível no site da Administração, na sessão “Diário Oficial”.