Assinatura de documentos contou com representantes da CDHU, prefeitos e vereadores das cidades contempladas com as casas populares

publicado em 21/05/2022

O presidente da Alesp, Carlão Pignatari, participou da assinatura da ordem de serviço para a construção das casas na região (Foto: Assessoria)

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari (PSDB), participou na sexta-feira (20) da assinatura das ordens de serviço para construção de 406 moradias populares em seis municípios da região: Estrela d’Oeste, Pedranópolis, Rubinéia, Santa Fé do Sul, Turmalina e Valentim Gentil.

“Habitação é uma prioridade do governo do Estado de São Paulo. Nós, deputados e deputadas da Alesp, garantimos os investimentos no Orçamento deste ano, totalizando R$ 2,5 bilhões para o setor, um aumento de 44,5% em relação ao previsto no ano passado. Estamos felizes em ver os investimentos se concretizando”, disse Carlão Pignatari.

Em visita a Estrela d’Oeste pela manhã, Carlão participou da assinatura de ordem de serviço para a construção de 53 casas na cidade. A CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano) já entregou na cidade, até o ano passado, 781 moradias. A cerimônia foi realizada na Câmara junto com o prefeito Barão, o vice Pedroca e vereadores.

“Quero dizer às famílias que serão beneficiadas pelas novas moradias, que façam excelente uso das suas casas. O sonho de todo brasileiro é ter a sua casa própria, e isso será realizado aqui em Estrela d’Oeste. Quero também agradecer ao novo governador Rodrigo Garcia que está garantindo os investimentos em todo o interior paulista”, disse o presidente da Alesp.

Ainda em Estrela d’Oeste, Carlão participou da assinatura de ordem de serviço para construção das moradias em Pedranópolis (48 unidades e infraestrutura para outras 24), Rubinéia (60 moradias), Santa Fé do Sul (52) e Turmalina (26 unidades habitacionais). Prefeitos e vereadores das cidades estiveram presentes e agradeceram o investimento.

Valentim Gentil

Mais tarde, em Valentim Gentil, o presidente do Parlamento paulista, Carlão Pignatari, participou da assinatura de ordem de serviço para infraestrutura e futura construção de 143 casas na cidade. O evento foi realizado na Câmara Municipal e contou com a participação do prefeito Adilson Segura, do vice Manezinho, dos vereadores e da população. Prefeitos e vereadores de cidades vizinhas também estiveram presentes.

Valentim Gentil tem inúmeros conjuntos habitacionais construídos pela CDHU. Os primeiros surgiram no início da década de 1990. De lá para cá, mais de 3.000 unidades já foram entregues, entre elas apartamentos. “Fico muito feliz em ajudar a realizar os sonhos das famílias de Valentim Gentil, com a casa própria. Podem continuar contando com meu apoio e meu trabalho para fazer mais pela cidade e região”, disse Carlão Pignatari.

Ouroeste

Na noite de anteontem, o presidente da Alesp, deputado Carlão Pignatari, também esteve em Ouroeste, onde se encontrou com a população e falou sobre a recuperação da rodovia Percy Semeghini. Estão sendo investidos no trecho entre Ouroeste, Fernandópolis e Guarani d’Oeste mais de R$ 54 milhões.

“Muito se falou, mas a recuperação da Percy Semeghini está aí. Nós temos trabalho para mostrar. Com o recapeamento desta rodovia, esperamos não ter tantos acidentes como antes. A via ficará mais segura para quem usa e também para quem vai para as cidades vizinhas para trabalhar e estudar, ou escoar a produção agropecuária, entre outras utilidades”, disse Carlão Pignatari.