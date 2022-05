Quem estiver obrigado a entregar a declaração e não fizer até o fim do prazo estará sujeito à multa de no mínimo R$ 165,74

publicado em 24/05/2022

Legenda: Mais de 20% dos votuporanguenses deixaram o IRPF para última hora; contadores fazem uma força-tarefa para atende-los (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

Como diz o velho dito popular, o bom brasileiro sempre deixa tudo para última hora. Um exemplo claro disso é que faltando apenas uma semana para o fim do prazo, que vai até o dia 31, quase 4 mil votuporanguenses que deveriam declarar o IRPF (Imposto e Renda de Pessoa Física) ainda não o fizeram, conforme dados obtidos pelo A Cidade junto à Receita Federal.

De acordo com o órgão, 15.543 pessoas entregaram a declaração na cidade, o que corresponde a 79,5% do total de declarações esperadas (19.539), ou seja, 20,5% dos contribuintes deixaram para cumprir suas obrigações com o fisco para os últimos sete dias. Isso, assim como todos os anos, tem provocado uma grande corrida aos escritórios de contabilidade, que atuam em turnos extras para não deixar os clientes na mão.

“Estamos fazendo uma verdadeira força-tarefa, pois temos que ajustar tudo aqui, já que muita gente deixa para última hora, mas estamos trabalhando bastante e acredito que até sexta-feira conseguimos dar uma boa adiantada aqui”, disse Valdeci Merlotti, contador responsável pelo Escritório Vitória em Votuporanga.

São obrigados a declarar o imposto de Renda todos aqueles que receberam mais de R$ 28.569 no ano passado, quem teve rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$ 40 mil ou quem tem bens com valor superior a R$ 300 mil.

Quem estiver obrigado a entregar a declaração e não fizer até o fim do prazo estará sujeito à multa. O valor da multa é de 1% ao mês, sobre o valor do imposto de renda devido, limitado a 20% do valor do imposto de renda. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74.

A multa é gerada no momento da entrega da declaração e a notificação de lançamento fica junto com o recibo de entrega e o contribuinte terá 30 dias para pagar a multa. Após este prazo, começam a correr juros de mora (taxa Selic).

Para as declarações com direito à restituição, se a multa não for paga dentro do vencimento, ela será deduzida (descontada), com os respectivos acréscimos legais (juros), do valor do imposto a ser restituído.

Restituições

Mesmo com a ampliação do prazo de entrega do Imposto de Renda, que terminaria anteriormente no fim de abril, a receita Federal manteve o calendário de restituição do Imposto de Renda.

A Receita Federal libera a consulta ao primeiro lote de restituições hoje; o dinheiro será depositado no dia 31.

Campanha "Leão Amigo" entra na reta final

Interessados em participar da Campanha "Leão Amigo", realizada pela Secretaria de Assistência Social de Votuporanga, têm até o próximo dia 31 para destinar parte do Imposto de Renda aos Fundos Municipais da Criança, Adolescente e Idoso.

O programa de incentivo fiscal possibilita direcionar o montante arrecadado, através de convênio firmado com o Poder Público, a entidades assistenciais inscritas com projetos que desenvolvem atendimentos a fim de proporcionar uma melhor qualidade de vida aos públicos assistidos tanto pelo FMDCA (Fundo Municipal da Criança e do Adolescente) quanto pelo FMI (Fundo Municipal do Idoso).

A campanha, que é promovida durante o ano todo pela Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social, dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança, Adolescente e Idoso, conta também com o apoio da Associação dos Contabilistas de Votuporanga e Região, Receita Federal e do Conselho Regional dos Contabilistas. Quanto maior for a destinação, maior será o repasse às entidades.

Tanto Pessoa Física quanto Pessoa Jurídica, conforme os critérios de destinação de cada, ao invés de enviarem direto ao Governo Federal o seu imposto de renda, podem optar por destinar parte desse recurso para as entidades locais, ou seja, o valor destinado fica no município para contribuir em melhorias e qualidade de vida da população. Portanto, é recomendado procurar o contador e verificar como participar da campanha "Leão Amigo".

Destinação