Grazi Cavenaghi, que é colunista do A Cidade, especialista em Liderança Integral e diretora da InspireAção foi convidada para o World Creativity Day

publicado em 23/04/2022

Depois de dois anos limitados pelo Covid-19 e com o esforço e resiliência de todos, tudo indica que o pior ficará para trás e, em breve, poderemos virar a página em vários aspectos das nossas vidas. Diante disso, qual deve ser o papel de um festival de criatividade que mobiliza todos os anos milhares de pessoas inspiradoras em tantas partes do mundo?

Foi a pensar nisso que a Organização Mundial da Criatividade, responsável pela realização do Dia Mundial da Criatividade, decidiu transformar uma atitude simples na sua principal causa neste ano: Celebrar a Vida.

"Após dois anos de profundas mudanças econômicas, sociais, culturais e comportamentais influenciadas pela necessidade de proteger as pessoas de um vírus letal, percebemos que o principal papel da criatividade em 2022 é ajudar as pessoas a resgatarem o prazer pela vida. Com tantas pessoas vacinadas e protegidas, agora é a hora das pessoas valorizarem o sei potencial criativo e resgatarem a capacidade de viver com alegria, mesmo depois de tantos meses de dor e luto", afirma Lucas Foster, idealizador do Dia Mundial da Criatividade e líder global da World Creativity Organization.

Para isso, o Dia Mundial da Criatividade realiza anualmente, uma grande campanha de mobilização de educadores, empreendedores, líderes empresariais, criadores de conteúdo, estudantes, investigadores, influenciadores digitais, veículos de imprensa e outros agentes de mudança para promover e conectar iniciativas em torno da criatividade, inovação e sustentabilidade em várias cidades do mundo.

Braga, em Portugal, foi uma das cidades que abriu portas a este festival. Nesta cidade, a líder local responsável é Valesca Bender, estudante de mestrado na escola de engenharia da Unviersidade do Minho, designer, ativista de design literacy e apaixonada pelo design e desenvolvimento do humano, convidou a votuporanguense Grazi Cavenaghi para participar pela segunda vez consecutiva.

Grazi é colunista do A Cidade há muitos anos, especialista em Liderança Integral e diretora da InspireAção, o primeiro Núcleo de Habilidades Humanas da nossa região, que tem o propósito de "Construir um mundo melhor por pessoas melhores", e atua diretamente com os donos de empresas e líderes com jornadas desenhadas no DNA de cada empresa e de cada líder.

Grazi Cavenaghi participou nos três dias 20, 21 e 22 com sua palestra: “Celebre a vida sendo você!” Nela apresentou os pontos importantes para que todo o profissional entenda qual o seu lugar de potência segundo os três princípios do movimento de evolução na liderança, do seu método de trabalho, o MÉTODO IA:

Principio 1: O líder com ele mesmo

Principio 2: O líder e seus relacionamentos

Principio 3: O líder e seus resultados

O Festival contou com dezenas de atividades com nomes de empreendedores de grande relevância e pertinência nas mais diversas áreas.

Sobre o World Creativity Day

O World Creativity Day é uma iniciativa da World Creativity Organization, organização responsável por difundir a marca World Creativity Day que atua globalmente para aumentar a conscientização de indivíduos, organizações e governos sobre o valor da criatividade como matéria-prima para a solução de problemas e, por extensão, no desenvolvimento social, tecnológico e econômico sustentável na sociedade atual.

O World Creativity Day é uma comunidade global que reúne educadores, empreendedores criativos, líderes empresariais, tecnólogos, formuladores de políticas públicas, pesquisadores e outros agentes de mudança para promover e conectar iniciativas ??em torno da criatividade, inovação, sustentabilidade e ações concretas para o desenvolvimento econômico, cultural e social.