Alexandre Fieno assume a cadeira do campus no segundo semestre deste ano e falou ao jornal A Cidade sobre essa conquista

publicado em 23/04/2022

Alexandre Fieno foi eleito diretor-geral do campus de Pouso Alegre do Instituto Federal do Sul de Minas com 63,32% dos votos válidos (alunos, técnicos e docentes) (Foto: Arquivo pessoal)

Pedro Spadoni

pedro@acidadevotuporanga.com.br

Felicidade e gratidão. Em suma, esses são os sentimentos do votuporanguense Alexandre Fieno pela conquista do cargo de diretor-geral do campus de Pouso Alegre (MG) do IFSULDEMINAS (Instituto Federal do Sul de Minas). Fieno foi eleito por 63% dos votos válidos - entre alunos, técnicos e docentes – e deve assumir o cargo no segundo semestre deste ano.

Esta foi a primeira vez que Fieno se candidatou na eleição para o cargo. “Essa conquista foi importante para mim, porque sou um professor novato no campus. Fico muito contente por ter a confiança da comunidade e o reconhecimento pelo trabalho que estamos fazendo. É um momento de muita gratidão”, contou, em entrevista ao A Cidade.

Trajetória

Seu caminho no Ensino Superior começou na Unifev, onde cursou Ciência da Computação, entre 1999 e 2002. No ano seguinte, já veio o mestrado, só que longe daqui: na UFU (Universidade Federal de Uberlândia). Enquanto fazia o mestrado, Fieno foi contratado, em 2005, para trabalhar na FINOM, faculdade em Paracatu, no noroeste de Minas Gerais, onde assumiu cargos de coordenação de curso, coordenação de estágio e uma série de outras funções. Ele defendeu seu mestrado em 2006 e se mudou para Paracatu em 2007.

Já em 2011, veio o doutorado, dessa vez mais longe ainda: na UnB (Universidade de Brasília). Em 2013, ele passou sete meses na TU Delf (Universidade Técnica de Delft, que fica na Holanda), fazendo “doutorado sanduíche”.

Fieno se mudou para Pouso Alegre, onde mora até hoje, em 2018, para trabalhar no IFSULDEMINAS, no sul de Minas Gerais. “Chegando aqui, eu assumi como membro do Escritório de Inovação Tecnológica, depois como coordenador do Núcleo de Pesquisa e Extensão”, contou. No início do ano seguinte, ele assumiu o cargo de coordenador do curso integrado de informática. “Em abril de 2019, fui convidado a assumir a Diretoria de Desenvolvimento Educacional, que é o cargo que eu executo até hoje. Em agosto de 2019, eu fui nomeado como diretor-geral substituto, outro cargo que executo até hoje”, disse.