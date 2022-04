A doação aconteceu em consideração aos trabalhos e projetos sociais realizados pelo Lar Beneficente Celina

publicado em 14/04/2022

A moto, uma Honda/Biz 0 km, foi doada ao Lar Celina em consideração aos trabalhos e projetos sociais realizados pela entidade (Foto: Divulgação)

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brO Ville Hotel Gramadão doou, nesta semana, uma Honda/Biz 0 km para o Lar Beneficente Celina, de Votuporanga. A doação aconteceu em consideração aos trabalhos e projetos sociais realizados pela entidade assistencial, conforme divulgou o hotel na sua página numa rede social.Na publicação, a equipe do hotel convida seus seguidores a saberem mais sobre o Lar Celina e o trabalho que realiza no município. “Conheça mais sobre eles na entidade e faça parte desta corrente do bem”, escreveu a equipe.Fundado no dia 25 de janeiro de 1985, o Lar Celina é uma associação sem fins lucrativos. A instituição atende famílias em situação de vulnerabilidade social, bem como crianças e adolescentes por meio de diversos projetos sociais.Entre esses projetos da entidade, estão: apoio a gestantes; alimentação; atendimento médico; odontológico e psicológico; cursos profissionalizantes; entre outros.