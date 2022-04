Segundo Valdecir Lio, autor da demanda, inúmeros acidentes já foram registrados no local

publicado em 12/04/2022

Valdecir Lio apresentou ontem uma indicação solicitando a instalação de semáforos na Emílio Arroyo com a Leonardo Commar (Foto: Assessoria)

Da redação

O vereador Valdecir Lio (MDB) solicitou na sessão ordinária da noite de segunda-feira (11) a instalação de um novo conjunto de semáforos no cruzamento da avenida Emílio Arroyo Hernandes com a rua Leonardo Comar, zona Norte do município. Segundo o parlamentar, inúmeros acidentes já foram registrados no local.

“No sentido bairro/centro há o controle de tráfego pelo semáforo, porém, no sentido centro/bairro não, o que gera confusão em momentos de pico, tornando assim, viável a instalação de semáforo naquele local. Vale ressaltar que tal medida deve ser concretizada por representar os anseios de nossa população”, justificou o vereador.

Quatro semáforos

Em recente entrevista à Cidade FM, o secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, sargento Marcos Moreno, afirmou que a cidade deve ganhar quatro novos semáforos nos próximos meses, mas nenhum deles é para o ponto indicado pelo vereador.