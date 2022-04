Prefeitura e demais órgãos municipais não irão funcionar hoje nem amanhã, considerado como ponto facultativo

publicado em 20/04/2022

Graças ao feriado de Tiradentes, esta semana é mais curta em Votuporanga, com expedientes adaptados para atender à população (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Pedro Spadoni

Graças as feriado de Tiradentes, esta semana é mais curta em Votuporanga. Prefeitura, comércio, bancos e órgãos públicos estaduais e federais adequaram seus expedientes para garantir o atendimento à população.

Nesta quinta-feira (21)não haverá expediente nas repartições públicas, salvo os serviços de urgência e emergência, como o Mini hospital do Pozzobon, a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), além do serviço de plantão da Saev, que funciona 24 horas e atende ininterruptamente pelo 0800-770-1950. Confira como ficam os demais serviços neste feriado:

Comércio

No comércio varejista em geral, as lojas não abrem nesta quinta e funcionam normalmente na sexta-feira (22).

Em relação aos supermercados, as unidades funcionam em horário especial nesta quinta e em horário normalna sexta. O Porecatu, por exemplo, funcionará das 7h às 18h, já o Proença irá atender das 7h30 às 13h, enquanto o Santa Cruz abre das 7h ao meio dia. A reportagem ligou para as unidades da rede Amigão, mas não foi atendida.

Bancos

Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), não haverá atendimento nas agências bancárias nesta quinta, mas amanhã o atendimento ao público acontece normalmente. No entanto, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento (internet e mobile banking) ao longo do feriado. Contas de consumo, como água e luz, e carnês com vencimento no dia 21 de abril poderão ser pagos, sem acréscimo de juros, no próximo dia útil ao feriado, ou seja, no dia 22. Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais.

Lixo

Os serviços de coleta de lixo orgânico (comum) e seletiva (resíduos recicláveis) seguirão normalmente conforme o cronograma regular, sem interrupções.

Turismo

Aberto ao público, o Parque da Cultura estará à disposição para lazer e prática de atividades físicas. As demais dependências administradas pela Secretaria da Cultura e Turismo, como a Escola de Artes "João Cornachione" (Oscarito) e o Centro de Cultura e Turismo "Marão Abdo Alfagali", que inclui os espaços da Biblioteca "Castro Alves" e do Museu "Edward Coruripe Costa", permanecerão fechados nos dias 21, 22, 23 e 24 de abril.