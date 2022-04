Por pouco um votuporanguense não se tornou o 45º ganhador dos R$ 122 milhões sorteados neste final de semana

publicado em 04/04/2022

Aposta foi feita por meio dos terminais eletrônicos da Caixa Econômica Federal (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

Da redação

Por pouco um sortudo de Votuporanga não se tornou o 45º ganhador da Mega-Sena, que pagou R$ 122 milhões neste sábado (02). Ele errou um único número e, por isso, faturou sozinho R$34.158,18, em uma aposta simples (de R$4,50), que foi registrada pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal (App ou internet banking).

Os números sorteados foram 22, 35, 41, 42, 53 e 57. Apenas uma aposta em todo o Brasil acertou as seis dezenas e ela foi registrada por meio do bolão de uma empresa de logística da cidade de Santos, com 44 cotas. Cada um dos felizardos da empresa, que vão desde profissionais que atuam na limpeza, técnicos a até mesmo diretores, faturou R$ 2.786.981,17.

Quadra

Além do sortudo que acertou a quina, outros 11 votuporanguenses tiveram motivos para sorrir ao conferirem seus jogos do final de semana. Eles acertaram a quadra da Mega e cada um vai receber R$628,38.

Todos os ganhadores têm 90 dias para procurar a Caixa Econômica e efetuarem a retirada de seus prêmios.

Na trave