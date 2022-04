No catolicismo, tanto o dia quanto a semana – chamada de 'Semana Santa' – possuem uma 'programação' de missas especiais para celebrar o período

Acontece, nesta sexta-feira (15), na Catedral de Votuporanga, a adoração ao santíssimo, Celebração da Cruz e a procissão com a oração da Via-Sacra

Pedro Spadonipedro@acidadevotuporanga.com.brCelebra-se hoje a Sexta-Feira Santa (também conhecida como “Sexta-Feira da Paixão”). No catolicismo, tanto o dia quanto a semana – chamada de “Semana Santa” – possuem uma “programação” de missas especiais para celebrar o período, que culmina na Páscoa, neste domingo (17).Na quinta-feira (14), por exemplo, aconteceu a missa da Ceia do Senhor, às 19h, que, além da instituição do sacerdócio e da eucaristia, contou com o rito de lava-pés. Depois da missa, das 20h30 até 21h30, o padre conduziu a adoração ao santíssimo.Nesta sexta-feira (15), o padre Gilmar Margotto, pároco da Catedral, conduz a adoração ao santíssimo, das 7h até as 15h. Em seguida, vai acontecer a Celebração da Cruz. Já a procissão com a oração da Via-Sacra está programada para acontecer às 19h.No dia seguinte, no chamado Sábado Santo, acontece a missa da Vigília Pascal, também às 19h, em que os fiéis poderão renovar as promessas do batismo. Por fim, no domingo de Páscoa, acontecem missas às 7h30, 10h e 19h. E às 11h30 acontecem os batizados.A Semana Santa deste ano marcou o retorno dos fiéis católicos aos bancos da Catedral de Votuporanga para celebrar o período. E o padre Gilmar, que também é responsável pela comunicação da Diocese do município, comentou, numa entrevista ao jornal, sobre esse retorno.“A retomada das atividades e missas presenciais está sendo muito boa. Sempre gera uma emoção muito grande encontrar novamente os fiéis e ver a igreja lotada de novo. A gente celebra e lembra desse período em que ficamos sozinhos. A experiência de estar em comunidade de maneira presencial é fundamental. A partir da ressureição, Jesus ensina a vida fraterna e em comunidade”, disse o padre.